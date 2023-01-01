У Херсоні священник УПЦ МП торгував російською зброєю та боєприпасами, – СБУ

У Херсоні священник УПЦ МП торгував російською зброєю та боєприпасами, – СБУ
СБУ затримала у Херсоні священника УПЦ (МП), який торгував російською зброєю та боєприпасами.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала настоятеля одного із храмів УПЦ (МП) на Херсонщині. Він підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі рашистів від українського контрнаступу.

Задокументовано, що клірик зберігав ворожі арсенали у 2 схронах. Один із них - прямо на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні.

Співробітники СБУ затримали його «на гарячому» – поетапно задокументувавши спробу продати два переносних зенітно-ракетних комплекси «Ігла» з комплектуючими.

У «доповнення» до цих ПЗРК священник «пропонував» придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7.

Вартість таких засобів ураження продавець у рясі оцінив в 115 тис. у гривневому еквіваленті.

Встановлено, що фігурант підшукував своїх клієнтів через власні зв’язки, у тому числі в кримінальних колах.

Потрапляння зброї до представників злочинного світу могло призвести до загострення внутрішньої обстановки у Херсоні, зокрема через спроби провокацій з боку російських спецслужб.

Під час огляду схрону на території будівництва нового храму УПЦ (МП) у Херсоні вилучено 5 пострілів та 2 порохових заряди для гранатометів.

Другий схрон був обладнаний у підвалі дев’ятиповерхового будинку. Там священник зберігав:

▪ кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими;

▪ 3 бойові гранати Ф-1;

▪ майже 7 тис. набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав для нього запобіжний захід у виді тримання під вартою.
У Херсоні священник УПЦ МП торгував російською зброєю та боєприпасами, – СБУ

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.
У Херсоні священник УПЦ МП торгував російською зброєю та боєприпасами, – СБУ

Уся вилучена зброя і боєприпаси направлені на експертизу, а в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ.
У Херсоні священник УПЦ МП торгував російською зброєю та боєприпасами, – СБУ
У Херсоні священник УПЦ МП торгував російською зброєю та боєприпасами, – СБУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, СБУ, священник, МП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині бус на смерть збив 47-річну жінку
Сьогодні, 10:50
Як відкрити режим DFU на Apple iPhone 13 Pro*
Сьогодні, 10:45
У Херсоні священник УПЦ МП торгував російською зброєю та боєприпасами, – СБУ
Сьогодні, 10:42
Повернувся з Польщі боронити рідну землю: волинянину просять надати звання Героя України посмертно
Сьогодні, 10:30
На Волині вночі розшукали чоловіка, який заблукав у лісі
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
Екснардеп-зрадник за гроші фсб заперечував існування України, – СБУ Екснардеп-зрадник за гроші фсб заперечував існування України, – СБУ
11 вересень, 12:15
СБУ затримала у Києві «військового перевертня», який готував нові удари рф по столичних ТЕЦ СБУ затримала у Києві «військового перевертня», який готував нові удари рф по столичних ТЕЦ
11 вересень, 10:45
Жителька Херсона протягом місяця наводила російські «гради» і «шахеди» на місто, – СБУ Жителька Херсона протягом місяця наводила російські «гради» і «шахеди» на місто, – СБУ
28 серпень, 10:51
Підприємці поставляли до ЗСУ браковані артилерійські міни за контрактом на майже 270 мільйонів, – СБУ Підприємці поставляли до ЗСУ браковані артилерійські міни за контрактом на майже 270 мільйонів, – СБУ
18 серпень, 14:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Майстерні на колесах: як бійці волинської бригади відновлюють військову техніку в зоні бойових дій
Сьогодні, 11:53
 0
«Наше завдання, щоб весь російський флот, відповідальний за обстріли, пішов на дно», – Данілов
Сьогодні, 11:15
 0
На Волині бус на смерть збив 47-річну жінку
Сьогодні, 10:50
 0
Як відкрити режим DFU на Apple iPhone 13 Pro*
Сьогодні, 10:45
 0
У Херсоні священник УПЦ МП торгував російською зброєю та боєприпасами, – СБУ
Сьогодні, 10:42
 0
Медіа
відео
1/8