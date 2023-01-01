Переправляв ухилянтів до Польщі під виглядом водіїв: волинянину оголосили підозру

Переправляв ухилянтів до Польщі під виглядом водіїв: волинянину оголосили підозру
Волинянина підозрюють в організації незаконного переправлення ухилянтів за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 38-річному жителю Любомля повідомлено про підозру у неодноразовій несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, та організації незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон.

За даними слідства, у червні-жовтні 2022 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні підприємець, який здійснював міжнародні перевезення, переправив у Республіку Польща 21 ухилянта під виглядом водіїв, внісши відомості про них до інформаційної системи «Шлях» та надавши автомобіль для перетину кордону.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Теги: Волинь, підприємець, ухилянти, Польща
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