Переправляв ухилянтів до Польщі під виглядом водіїв: волинянину оголосили підозру





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 38-річному жителю Любомля повідомлено про підозру у неодноразовій несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, та організації незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон.



За даними слідства, у червні-жовтні 2022 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні підприємець, який здійснював міжнародні перевезення, переправив у Республіку Польща 21 ухилянта під виглядом водіїв, внісши відомості про них до інформаційної системи «Шлях» та надавши автомобіль для перетину кордону.



Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянина підозрюють в організації незаконного переправлення ухилянтів за кордон Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 38-річному жителю Любомля повідомлено про підозру у неодноразовій несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, та організації незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон.За даними слідства, у червні-жовтні 2022 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні підприємець, який здійснював міжнародні перевезення, переправив у Республіку Польща 21 ухилянта під виглядом водіїв, внісши відомості про них до інформаційної системи «Шлях» та надавши автомобіль для перетину кордону.Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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