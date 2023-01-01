Підприємець з Волині переправляв ухилянтів за кордон

Підприємець з Волині переправляв ухилянтів за кордон
35-річного волинянина підозрюють в організації незаконного переправлення ухилянтів за кордон.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 35-
річному жителю міста Каменя-Каширського повідомлено про підозру в
організації незаконного переправлення військовозобовязаних чоловіків через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2022 року в умовах правового режиму
воєнного стану в Україні, підприємець, який здійснював міжнародні
перевезення, переправив у Республіку Польща двох ухилянтів під виглядом водіїв, внісши відомості про них до інформаційної системи «Шлях» та надавши автомобіль для перетину кордону.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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