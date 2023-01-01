Підприємець з Волині переправляв ухилянтів за кордон

35-річного волинянина підозрюють в організації незаконного переправлення ухилянтів за кордон.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 35-річному жителю міста Каменя-Каширського повідомлено про підозру ворганізації незаконного переправлення військовозобовязаних чоловіків через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України).За даними слідства, у листопаді 2022 року в умовах правового режимувоєнного стану в Україні, підприємець, який здійснював міжнародніперевезення, переправив у Республіку Польща двох ухилянтів під виглядом водіїв, внісши відомості про них до інформаційної системи «Шлях» та надавши автомобіль для перетину кордону.Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.