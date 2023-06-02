Міністр оборони Британії допускає деокупацію Криму Україною вже цього року

Міністр оборони Британії допускає деокупацію Криму Україною вже цього року
Міністр оборони Британії Бен Воллес допускає деокупацію Криму Україною вже цього року.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Washington Post, пише LB.ua.

Всупереч приватним роздумам деяких інших офіційних осіб НАТО, Уоллес сказав, що існує реальна можливість того, що Україна зможе успішно повернути Крим, оскільки росіянам не вистачає необхідного обладнання.

“Те, що ми бачили на полі бою, полягає в тому, що якщо ви вдарите по російським силам там, де вони не очікують, вони фактично посипляться… Можна посилати молодих людей вмирати десятками тисяч, що вони й роблять, але не можна магічно створити танки та системи озброєння, які їм потрібні”, – сказав Воллес.

Нагадаємо, раніше Воллес заявив, що найближчим часом Україна не вступить в НАТО. На його думку, НАТО та Євросоюз не повинні повторювати помилки минулого і давати надмірних обіцянок таким претендентам, як Україна.

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Теги: Росія, Україна, війна
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