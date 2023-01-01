Погода у Луцьку на завтра, 3 червня

Погода у Луцьку на завтра, 3 червня
У суботу, 3 червня, у Луцьку вранці розпогодиться, досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря у Луцьку коливатиметься від +5° до +19°.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени. У народі Олену (Ольону) називали Льоносійкою, оскільки це був час для посіву льону. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Також по цьому дню судили про початок зими: "Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня – сніг з крупою". У цей час уже відцвітають сади. Продовжує квітнути малина, шипшина, горобина. Можуть з'явитись і перші гриби: червоноголовки, підберезовики, білі.

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Теги: погода, Луцьк
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