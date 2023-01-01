Погода у Луцьку на завтра, 3 червня

У суботу, 3 червня, у Луцьку вранці розпогодиться, досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря у Луцьку коливатиметься від +5° до +19°.: У цей день вшановується пам'ять рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени. У народі Олену (Ольону) називали Льоносійкою, оскільки це був час для посіву льону. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Також по цьому дню судили про початок зими: "Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня – сніг з крупою". У цей час уже відцвітають сади. Продовжує квітнути малина, шипшина, горобина. Можуть з'явитись і перші гриби: червоноголовки, підберезовики, білі.