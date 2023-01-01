На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою Василю Росинчуку

На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою Василю Росинчуку
У селі Камінь-Каширського району відкрили меморіальну дошку загиблому Герою Василю Росинчуку.

Про це повідомляють у Камінь-Каширській громаді.

29 грудня 2022 року трагічно обірвалося життя молодого солдата із села Мала Глуша – Росинчука Василя Павловича, 1999 року народження. Боєць загинув, боронячи рубежі рідної держави, поблизу населеного пункту Бахмутське Бахмутського району Донецької області.

31 травня у селі Мала Глуша відбувся захід з нагоди відкриття та освячення меморіальної дошки Василю Росинчуку.

Право відкриття надали батькам загиблого захисника – Наталії Михайлівні та Павлу Стратоновичу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: меморіальна дошка, Герой, війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою Василю Росинчуку
Сьогодні, 19:00
В Україні виплачуватимуть гроші на відпочинок дітей: які умови
Сьогодні, 18:50
Росія посилює держкордон курсантами. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:40
До Києва приїхав президент Естонії. ВІДЕО
Сьогодні, 18:20
У Луцьку мешканці 16 будинків два місяці не матимуть гарячої води
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Рідні Героя з Волині встановили меморіальну дошку недалеко від місця його загибелі. ФОТО Рідні Героя з Волині встановили меморіальну дошку недалеко від місця його загибелі. ФОТО
Сьогодні, 10:30
На Волині відкрили меморіальну дошку Герою, який захистив собою трьох солдатів. ФОТО На Волині відкрили меморіальну дошку Герою, який захистив собою трьох солдатів. ФОТО
09 травень, 11:10
Приніс пуховий шарф і помаду та покликав заміж: історія вдови Героя з Волині Приніс пуховий шарф і помаду та покликав заміж: історія вдови Героя з Волині
08 травень, 11:24
На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Федорчук На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Федорчук
21 березень, 14:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою Василю Росинчуку
Сьогодні, 19:00
 0
В Україні виплачуватимуть гроші на відпочинок дітей: які умови
Сьогодні, 18:50
 0
Росія посилює держкордон курсантами. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:40
 0
До Києва приїхав президент Естонії. ВІДЕО
Сьогодні, 18:20
 0
У Луцьку мешканці 16 будинків два місяці не матимуть гарячої води
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8