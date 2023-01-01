На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою Василю Росинчуку

Василю Росинчуку.



Про це повідомляють у Камінь-Каширській громаді.



29 грудня 2022 року трагічно обірвалося життя молодого солдата із села Мала Глуша – Росинчука Василя Павловича, 1999 року народження.



31 травня у селі Мала Глуша відбувся захід з нагоди відкриття та освячення меморіальної дошки Василю Росинчуку.



Право відкриття надали батькам загиблого захисника – Наталії Михайлівні та Павлу Стратоновичу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Камінь-Каширського району відкрили меморіальну дошку загиблому ГероюПро це повідомляють у Камінь-Каширській громаді.29 грудня 2022 року трагічно обірвалося життя молодого солдата із села Мала Глуша – Росинчука Василя Павловича, 1999 року народження. Боєць загинув, боронячи рубежі рідної держави, поблизу населеного пункту Бахмутське Бахмутського району Донецької області.31 травня у селі Мала Глуша відбувся захід з нагоди відкриття та освячення меморіальної дошки Василю Росинчуку.Право відкриття надали батькам загиблого захисника –та

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