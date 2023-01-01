На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою Василю Росинчуку
Сьогодні, 19:00
У селі Камінь-Каширського району відкрили меморіальну дошку загиблому Герою Василю Росинчуку.
Про це повідомляють у Камінь-Каширській громаді.
29 грудня 2022 року трагічно обірвалося життя молодого солдата із села Мала Глуша – Росинчука Василя Павловича, 1999 року народження. Боєць загинув, боронячи рубежі рідної держави, поблизу населеного пункту Бахмутське Бахмутського району Донецької області.
31 травня у селі Мала Глуша відбувся захід з нагоди відкриття та освячення меморіальної дошки Василю Росинчуку.
Право відкриття надали батькам загиблого захисника – Наталії Михайлівні та Павлу Стратоновичу.
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Про це повідомляють у Камінь-Каширській громаді.
29 грудня 2022 року трагічно обірвалося життя молодого солдата із села Мала Глуша – Росинчука Василя Павловича, 1999 року народження. Боєць загинув, боронячи рубежі рідної держави, поблизу населеного пункту Бахмутське Бахмутського району Донецької області.
31 травня у селі Мала Глуша відбувся захід з нагоди відкриття та освячення меморіальної дошки Василю Росинчуку.
Право відкриття надали батькам загиблого захисника – Наталії Михайлівні та Павлу Стратоновичу.
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