Волонтери з Волині передали військовим «швидку» з Франції. ВІДЕО

Волонтери з Волині передали військовим «швидку» з Франції. ВІДЕО
Волинські волонтери передали автомобіль невідкладної медичної допомоги для потреб Збройних сил України.

Про це інформує NewsMakers.

Автомобіль швидкої медичної допомоги передала громада українців у Франції, і він подолав більше тисячі кілометрів. Своєю чергою волонтери «Української команди» організували перевезення та ремонт транспортного засобу. 900 кілометрів по Україні автомобіль проїхав самостійно та без нарікань, тож ефективно служитиме нашим бійцям.

«Ми провели усе технічне обслуговування, якого потребувала автівка. Тішимося тим, що передаємо цей автомобіль для потреб ЗСУ, і він буде служити для нашої спільної перемоги», – зазначив волонтер «Української команди» з Волині Анатолій Шваб.

Автомобіль швидкої допомоги уже у військових, і вони кажуть, що «швидка» допоможе врятувати не одне життя.

«Медичні автівки нам вкрай необхідні аби вивозити поранених хлопців з поля бою. Дякуємо волонтерам за надану нам допомогу. Наш медик буде в захваті від неї», – кажуть військовослужбовці.

Загалом штаб «Української команди» передав військовим уже три «швидких». Наразі вони працюють над закупівлею інших автомобілів.

Детальніше – у сюжеті.


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Теги: волонтери, ЗСУ, допомога, Волинь, "швидка".
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