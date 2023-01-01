Волинянин Андрій Мерчук, який 11 місяців пробув у російському полоні, одружився

Волинянин Андрій Мерчук, який 11 місяців пробув у російському полоні, одружився
Воїн з Волині Андрій Мерчук, який пройшов російський полон, одружився.

Про це повідомив його брат, керівник патрульної поліції Рівненської області Сергій Мерчук.

«Після року полону тільки так треба наздоганяти втрачене», – написав Сергій Мерчук.

Наречену Сергія звуть Анастасія, вона працює у патрульній поліції Луцька.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «За секунду до полону встиг написати коханій «Люблю тебе», – військовий з Волині Андрій Мерчук

"Він повернувся додому після 11 місяців полону і одружився!!!!! Це мало статися минулого року 17 липня. Але Андрій був у полоні. До цього двічі весілля скасовували. Вчора вийшло наше відео, де Андрій пояснив, чому... ", - пише журналістка Віолетта Кіртока, яка нещодавно підготувала з Андрієм велике інтерв`ю.

Нагадаємо, що 26 квітня 44 наших воїни з російського полону повернулись на рідну землю. Серед них волинянин - рідний брат керівника патрульної поліції Рівненщини Андрій Мерчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Після майже року полону – весілля: Добрі новини від ВолиньPost за 2 червня
Сьогодні, 23:15
У Луцьку врятували жінку, яка ледве не втопилася на річці
Сьогодні, 22:40
Волинянин Андрій Мерчук, який 11 місяців пробув у російському полоні, одружився
Сьогодні, 22:32
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Микола Ковальчук
Сьогодні, 22:13
Міністр оборони Британії допускає деокупацію Криму Україною вже цього року
Сьогодні, 21:25
Схожі новини
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Микола Ковальчук На Запоріжжі загинув Герой з Волині Микола Ковальчук
Сьогодні, 22:13
Син живе на Волині: інтерв'ю з москвичем, який воює за Україну Син живе на Волині: інтерв'ю з москвичем, який воює за Україну
01 червень, 13:00
Війна забрала життя Героя з Волині Леоніда Прокопчука Війна забрала життя Героя з Волині Леоніда Прокопчука
31 травень, 15:34
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Дмитра Софронова Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Дмитра Софронова
31 травень, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Після майже року полону – весілля: Добрі новини від ВолиньPost за 2 червня
Сьогодні, 23:15
 0
У Луцьку врятували жінку, яка ледве не втопилася на річці
Сьогодні, 22:40
 0
Волинянин Андрій Мерчук, який 11 місяців пробув у російському полоні, одружився
Сьогодні, 22:32
 0
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Микола Ковальчук
Сьогодні, 22:13
 0
Міністр оборони Британії допускає деокупацію Криму Україною вже цього року
Сьогодні, 21:25
 0
Медіа
відео
1/8