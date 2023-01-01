Волинянин Андрій Мерчук, який 11 місяців пробув у російському полоні, одружився

Андрій Мерчук, який пройшов російський полон, одружився.



Про це Сергій Мерчук.



«Після року полону тільки так треба наздоганяти втрачене», – написав Сергій Мерчук.



Наречену Сергія звуть Анастасія, вона працює у патрульній поліції Луцька.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «За секунду до полону встиг написати коханій «Люблю тебе», – військовий з Волині Андрій Мерчук



"Він повернувся додому після 11 місяців полону і одружився!!!!! Це мало статися минулого року 17 липня. Але Андрій був у полоні. До цього двічі весілля скасовували. Вчора вийшло наше відео, де Андрій пояснив, чому... ", - пише журналістка Віолетта Кіртока, яка нещодавно підготувала з Андрієм велике інтерв`ю.



Нагадаємо, що 26 квітня 44 наших воїни з російського полону повернулись на рідну землю. Серед них волинянин -

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїн з Волині, який пройшов російський полон, одружився.Про це повідомив його брат, керівник патрульної поліції Рівненської області«Після року полону тільки так треба наздоганяти втрачене», – написав Сергій Мерчук.Наречену Сергія звуть, вона працює у патрульній поліції Луцька."Він повернувся додому після 11 місяців полону і одружився!!!!! Це мало статися минулого року 17 липня. Але Андрій був у полоні. До цього двічі весілля скасовували. Вчора вийшло наше відео, де Андрій пояснив, чому... ", - пише журналістка, яка нещодавно підготувала з Андрієм велике інтерв`ю.Нагадаємо, що 26 квітня 44 наших воїни з російського полону повернулись на рідну землю. Серед них волинянин - рідний брат керівника патрульної поліції Рівненщини Андрій Мерчук

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію