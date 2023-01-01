Волинянин Андрій Мерчук, який 11 місяців пробув у російському полоні, одружився
Сьогодні, 22:32
Воїн з Волині Андрій Мерчук, який пройшов російський полон, одружився.
Про це повідомив його брат, керівник патрульної поліції Рівненської області Сергій Мерчук.
«Після року полону тільки так треба наздоганяти втрачене», – написав Сергій Мерчук.
Наречену Сергія звуть Анастасія, вона працює у патрульній поліції Луцька.
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"Він повернувся додому після 11 місяців полону і одружився!!!!! Це мало статися минулого року 17 липня. Але Андрій був у полоні. До цього двічі весілля скасовували. Вчора вийшло наше відео, де Андрій пояснив, чому... ", - пише журналістка Віолетта Кіртока, яка нещодавно підготувала з Андрієм велике інтерв`ю.
Нагадаємо, що 26 квітня 44 наших воїни з російського полону повернулись на рідну землю. Серед них волинянин - рідний брат керівника патрульної поліції Рівненщини Андрій Мерчук.
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Про це повідомив його брат, керівник патрульної поліції Рівненської області Сергій Мерчук.
«Після року полону тільки так треба наздоганяти втрачене», – написав Сергій Мерчук.
Наречену Сергія звуть Анастасія, вона працює у патрульній поліції Луцька.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «За секунду до полону встиг написати коханій «Люблю тебе», – військовий з Волині Андрій Мерчук
"Він повернувся додому після 11 місяців полону і одружився!!!!! Це мало статися минулого року 17 липня. Але Андрій був у полоні. До цього двічі весілля скасовували. Вчора вийшло наше відео, де Андрій пояснив, чому... ", - пише журналістка Віолетта Кіртока, яка нещодавно підготувала з Андрієм велике інтерв`ю.
Нагадаємо, що 26 квітня 44 наших воїни з російського полону повернулись на рідну землю. Серед них волинянин - рідний брат керівника патрульної поліції Рівненщини Андрій Мерчук.
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