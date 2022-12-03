У Луцьку врятували жінку, яка ледве не втопилася на річці

У Луцьку врятували жінку, яка ледве не втопилася на річці
Сьогодні, 2 червня, о 13:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в Луцьку на річці Кічкарівка у воді знаходиться людина.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

До місця виклику негайно було направлено водолазно-рятувальне відділення.

Прибувши до місця події, рятувальники за допомогою спецзасобів витягли потерпілу на берег та передали медикам.

Завдяки своєчасним та професійним діям, працівникам ДСНС вдалося врятувати людське життя.
У Луцьку врятували жінку, яка ледве не втопилася на річці
У Луцьку врятували жінку, яка ледве не втопилася на річці

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Теги: Луцьк, річка, рятувальники, людина
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