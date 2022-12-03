У Луцьку врятували жінку, яка ледве не втопилася на річці





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



До місця виклику негайно було направлено водолазно-рятувальне відділення.



Прибувши до місця події, рятувальники за допомогою спецзасобів витягли потерпілу на берег та передали медикам.



Завдяки своєчасним та професійним діям, працівникам ДСНС вдалося врятувати людське життя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 2 червня, о 13:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в Луцьку на річці Кічкарівка у воді знаходиться людина.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.До місця виклику негайно було направлено водолазно-рятувальне відділення.Прибувши до місця події, рятувальники за допомогою спецзасобів витягли потерпілу на берег та передали медикам.Завдяки своєчасним та професійним діям, працівникам ДСНС вдалося врятувати людське життя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію