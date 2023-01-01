Після майже року полону – весілля: Добрі новини від ВолиньPost за 2 червня
Сьогодні, 23:15
Уже традиційно завершуємо робочий тиждень добрими новинами. Сьогодні, 2 червня, ми вкотре писали про волинських волонтерів, місцевий бізнес і знищених окупантів.
Про ці та інші позитивні новини − у добірці:
Залужний відзначив юних волонтерів з Волині
Начальник Другого відділу Володимир-Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Олександр Кондисюк вручив грамоти головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного за допомогу ЗСУ учням Нововолинської громади.
Учні Нововолинського ліцею №3 Нововолинської міської ради брати Максим та Дмитро Тивонюки зібрані кошти та власні заощадження передали волонтерам для придбання автомобіля для військового підрозділу, в якому проходив військову службу батько хлопців.
Учень 5 класу Нововолинського ліцею №2 Мусянович Максиммалює для ЗСУ. Інколи воїнам важко, але малюнки нагадують, заради кого вони ризикують життям, і зігрівають душу наших захисників на позиціях.
Священник з Волині вишиває ікони, рушники та сорочки для рідних. ВІДЕО
Отець Василь (Мичко) разом із прихожаними відбудували святиню, прикрасили церкву унікальною вишивкою, яку створили самі, та з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають війську.
Захопленням душпастиря є вишивка, якою він займається з молодих років. Відтак, приніс отець вишивку і в інтер'єр храму.
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Захисники за добу ліквідували ще 540 окупантів
За минулу добу захисники ліквідували 540 окупантів та 15 танків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 208 910 (+540) осіб,
- танків − 3 819 (+15) од,
- бойових броньованих машин − 7 490 (+12) од,
- артилерійських систем − 3 501 (+27) од,
- РСЗВ 575 − (+0) од,
- засобів ППО − 335 (+2) од,
- літаків − 313 (+0) од,
- гелікоптерів − 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 137 (+6) од,
- крилатих ракет − 1 117 (+10),
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 267 (+28) од,
- спеціальної техніки − 465 (+7) од.
Волонтер з Луцька зібрав майже 20 тисяч банок на тушонки для ЗСУ
Лучанин Олександр Франчук – з тих, кого називають малими волонтерами. У чоловіка – доволі незвична ніша, проте дуже необхідна. Він організовує збір півлітрових банок і передає їх ініціативам, які готують домашні харчі для захисників та захисниць.
Обійстя Олександра Франчука на одній із доволі тихих луцьких вуличок одразу «здає» те, чим наразі він займається. Бо вільний простір двору займає тара зі скляними банками. Вони й у спайках, і в ящиках, і в пакетах. Проте довго тут не затримуються – потреба у тарі є постійно. Адже банки з кашами, тушонками, голубцями чи іншою їжею увесь час везуть на схід нашої країни, щоб у такий спосіб підтримати тих, хто боронить нас від російських окупантів.
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Таємний дворик у центрі Луцька: ресторація «Дім 48» відкрила літню терасу
Ресторація «Дім 48», про яку йтиметься нижче, розташована у самому серці Луцька – на проспекті Волі. Створити по-домашньому затишну атмосферу у гамірному центрі, як планували власники, було нелегко, втім, команда таки впоралась.
Лучанам та лучанкам ресторація уже встигла полюбитися. Тут – гарно, смачно і недорого. Однак у місті, перенасиченому закладами харчування, переліченим навряд чи когось здивуєш. Аби з’ясувати, чим же особливий «Дім 48», наші журналісти завітали туди на обід.
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Волинянин Андрій Мерчук, який 11 місяців пробув у російському полоні, одружився
Воїн з Волині Андрій Мерчук, який пройшов російський полон, одружився.
Про це повідомив його брат, керівник патрульної поліції Рівненської області Сергій Мерчук.
«Після року полону тільки так треба наздоганяти втрачене», – написав Сергій Мерчук.
Наречену Сергія звуть Анастасія, вона працює у патрульній поліції Луцька.
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Про ці та інші позитивні новини − у добірці:
Залужний відзначив юних волонтерів з Волині
Начальник Другого відділу Володимир-Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Олександр Кондисюк вручив грамоти головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного за допомогу ЗСУ учням Нововолинської громади.
Учні Нововолинського ліцею №3 Нововолинської міської ради брати Максим та Дмитро Тивонюки зібрані кошти та власні заощадження передали волонтерам для придбання автомобіля для військового підрозділу, в якому проходив військову службу батько хлопців.
Учень 5 класу Нововолинського ліцею №2 Мусянович Максиммалює для ЗСУ. Інколи воїнам важко, але малюнки нагадують, заради кого вони ризикують життям, і зігрівають душу наших захисників на позиціях.
Священник з Волині вишиває ікони, рушники та сорочки для рідних. ВІДЕО
Отець Василь (Мичко) разом із прихожаними відбудували святиню, прикрасили церкву унікальною вишивкою, яку створили самі, та з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають війську.
Захопленням душпастиря є вишивка, якою він займається з молодих років. Відтак, приніс отець вишивку і в інтер'єр храму.
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Захисники за добу ліквідували ще 540 окупантів
За минулу добу захисники ліквідували 540 окупантів та 15 танків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 208 910 (+540) осіб,
- танків − 3 819 (+15) од,
- бойових броньованих машин − 7 490 (+12) од,
- артилерійських систем − 3 501 (+27) од,
- РСЗВ 575 − (+0) од,
- засобів ППО − 335 (+2) од,
- літаків − 313 (+0) од,
- гелікоптерів − 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 137 (+6) од,
- крилатих ракет − 1 117 (+10),
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 267 (+28) од,
- спеціальної техніки − 465 (+7) од.
Волонтер з Луцька зібрав майже 20 тисяч банок на тушонки для ЗСУ
Лучанин Олександр Франчук – з тих, кого називають малими волонтерами. У чоловіка – доволі незвична ніша, проте дуже необхідна. Він організовує збір півлітрових банок і передає їх ініціативам, які готують домашні харчі для захисників та захисниць.
Обійстя Олександра Франчука на одній із доволі тихих луцьких вуличок одразу «здає» те, чим наразі він займається. Бо вільний простір двору займає тара зі скляними банками. Вони й у спайках, і в ящиках, і в пакетах. Проте довго тут не затримуються – потреба у тарі є постійно. Адже банки з кашами, тушонками, голубцями чи іншою їжею увесь час везуть на схід нашої країни, щоб у такий спосіб підтримати тих, хто боронить нас від російських окупантів.
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Таємний дворик у центрі Луцька: ресторація «Дім 48» відкрила літню терасу
Ресторація «Дім 48», про яку йтиметься нижче, розташована у самому серці Луцька – на проспекті Волі. Створити по-домашньому затишну атмосферу у гамірному центрі, як планували власники, було нелегко, втім, команда таки впоралась.
Лучанам та лучанкам ресторація уже встигла полюбитися. Тут – гарно, смачно і недорого. Однак у місті, перенасиченому закладами харчування, переліченим навряд чи когось здивуєш. Аби з’ясувати, чим же особливий «Дім 48», наші журналісти завітали туди на обід.
Аби прочитати текст повністю, натисніть на заголовок
Волинянин Андрій Мерчук, який 11 місяців пробув у російському полоні, одружився
Воїн з Волині Андрій Мерчук, який пройшов російський полон, одружився.
Про це повідомив його брат, керівник патрульної поліції Рівненської області Сергій Мерчук.
«Після року полону тільки так треба наздоганяти втрачене», – написав Сергій Мерчук.
Наречену Сергія звуть Анастасія, вона працює у патрульній поліції Луцька.
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