Захисники за добу ліквідували ще 540 окупантів
Сьогодні, 09:30
За минулу добу захисники ліквідували 540 окупантів та 15 танків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 208 910 (+540) осіб ліквідовано,
танків − 3 819 (+15) од,
бойових броньованих машин − 7 490 (+12) од,
артилерійських систем − 3 501 (+27) од,
РСЗВ 575 − (+0) од,
засобів ППО − 335 (+2) од,
літаків − 313 (+0) од,
гелікоптерів − 298 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 137 (+6) од,
крилатих ракет − 1 117 (+10),
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 6 267 (+28) од,
спеціальної техніки − 465 (+7) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 208 910 (+540) осіб ліквідовано,
танків − 3 819 (+15) од,
бойових броньованих машин − 7 490 (+12) од,
артилерійських систем − 3 501 (+27) од,
РСЗВ 575 − (+0) од,
засобів ППО − 335 (+2) од,
літаків − 313 (+0) од,
гелікоптерів − 298 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 137 (+6) од,
крилатих ракет − 1 117 (+10),
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 6 267 (+28) од,
спеціальної техніки − 465 (+7) од.
Дані уточнюються.
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