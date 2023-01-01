Захисники за добу ліквідували ще 540 окупантів

Захисники за добу ліквідували ще 540 окупантів
За минулу добу захисники ліквідували 540 окупантів та 15 танків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 208 910 (+540) осіб ліквідовано,

танків − 3 819 (+15) од,

бойових броньованих машин − 7 490 (+12) од,

артилерійських систем − 3 501 (+27) од,

РСЗВ 575 − (+0) од,

засобів ППО − 335 (+2) од,

літаків − 313 (+0) од,

гелікоптерів − 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 137 (+6) од,

крилатих ракет − 1 117 (+10),

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 267 (+28) од,

спеціальної техніки − 465 (+7) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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