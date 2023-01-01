Захисники за добу ліквідували ще 540 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:



особового складу − близько 208 910 (+540) осіб ліквідовано,



танків − 3 819 (+15) од,



бойових броньованих машин − 7 490 (+12) од,



артилерійських систем − 3 501 (+27) од,



РСЗВ 575 − (+0) од,



засобів ППО − 335 (+2) од,



літаків − 313 (+0) од,



гелікоптерів − 298 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 137 (+6) од,



крилатих ракет − 1 117 (+10),



кораблів/катерів − 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн − 6 267 (+28) од,



спеціальної техніки − 465 (+7) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники ліквідували 540 окупантів та 15 танків.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу − близько 208 910 (+540) осіб ліквідовано,танків − 3 819 (+15) од,бойових броньованих машин − 7 490 (+12) од,артилерійських систем − 3 501 (+27) од,РСЗВ 575 − (+0) од,засобів ППО − 335 (+2) од,літаків − 313 (+0) од,гелікоптерів − 298 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 137 (+6) од,крилатих ракет − 1 117 (+10),кораблів/катерів − 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн − 6 267 (+28) од,спеціальної техніки − 465 (+7) од.Дані уточнюються.

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