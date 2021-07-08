У Луцьку спортивний майданчик назвали на честь рятувальника, підполковника Віктора Левчука

Іменем, рятувальника з Луцька, серце якого зупинилося завчасно минулого року, назвали спортивний майданчик.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Віктор Левчук, рятувальник з Волині, пішов у засвіти торік. Рідні, колеги, сусіди, близькі й далекі знайомі пам'ятають його як людину принципову, наполегливу, справедливу і залюблену в спорт.У його досьє були вагомі досягнення – підполковник служби цивільного захисту Віктор Левчук був майстром спорту України з пожежно-прикладного спорту. Любов до свого захоплення прагнув прищепити дітям. Тож, ще за життя, обіймаючи посаду голови ОСББ, заручився допомогою сусідів і втілив ідею створення спортивного майданчика на прибудинковій території.А в день захисту дітей його однодумці завершили всі впорядкування і за участю родини, колег і друзів відкрили спортивну зону й назвали її на честь Віктора Левчука.Для дітей Вікторові колеги провели майстер-клас з рятувальної справи, а сусіди організували розваги та солодкий стіл. Малечі розповіли про рятувальника дядю Вітю, який був їхнім сусідом і який подбав за життя, аби дітлахи мали можливість займатися спортом на подвір'ї рідного дому.«Назавжди буду сентиментальна до кожної травинки у цьому дворі. І до служби, якій він віддав пів свого короткого життя, і якою я завдяки йому дуже пишаюся, - ДСНС», - сказала дружина нашого колеги