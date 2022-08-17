На Волині чоловік до смерті побив свою 28-річну дружину
Сьогодні, 10:07
На Волині поліція затримала чоловіка, який побив 28-річну дружину до смерті.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагедія трапилася у середу, 31 травня, в одному із сіл на Маневиччині.
Учора, 1 червня, до лікарні з тілесними ушкодженнями доставили 28-річну жительку Камінь-Каширського району. Не прийшовши до свідомості, жінка померла у відділенні реанімації. Обставини інциденту почала встановлювати поліція.
З’ясувалося, що напередодні, під час сварки, її побив чоловік, 29-річний житель Камінь-Каширського району. Отримані травми виявились смертельними. Після конфлікту чоловік покинув місце проживання.
Поліцейські оперативно встановили місцеперебування зловмисника. Чоловік поселився в одному із готелів у Маневичах, його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагедія трапилася у середу, 31 травня, в одному із сіл на Маневиччині.
Учора, 1 червня, до лікарні з тілесними ушкодженнями доставили 28-річну жительку Камінь-Каширського району. Не прийшовши до свідомості, жінка померла у відділенні реанімації. Обставини інциденту почала встановлювати поліція.
З’ясувалося, що напередодні, під час сварки, її побив чоловік, 29-річний житель Камінь-Каширського району. Отримані травми виявились смертельними. Після конфлікту чоловік покинув місце проживання.
Поліцейські оперативно встановили місцеперебування зловмисника. Чоловік поселився в одному із готелів у Маневичах, його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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