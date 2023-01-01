Рідні Героя з Волині встановили меморіальну дошку недалеко від місця його загибелі. ФОТО

Андрія Доманського (Віталія Стадніка) встановили меморіальну дошку недалеко від місця його загибелі на Київщині.



Про це



Також меморіальна дошка встановлена і захиснику із Прикарпаття Петру Данилюку.



Герої загинули 15 березня 2022 року у результаті мінометного вогню, захищаючи Україну від російських окупантів. Андрію Доманському було 38 років, Петру Данилюку 33 роки.



«Сьогодні вони могли би радіти життю, ростити дітей, працювати на благо України. А натомість - віддали за неї найдорожче - своє життя», - зазначають у дописі.



Пам'ятний знак захисникам України встановили в в н.п. Ситняки на Київщині, у парку слави, недалеко від місця загибелі захисників.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рідні загиблого Героя з Волині) встановили меморіальну дошку недалеко від місця його загибелі на Київщині.Про це повідомили у 4 відділі Ковельського РТЦК та СП.Також меморіальна дошка встановлена і захиснику із ПрикарпаттяГерої загинули 15 березня 2022 року у результаті мінометного вогню, захищаючи Україну від російських окупантів. Андрію Доманському було 38 років, Петру Данилюку 33 роки.«Сьогодні вони могли би радіти життю, ростити дітей, працювати на благо України. А натомість - віддали за неї найдорожче - своє життя», - зазначають у дописі.Пам'ятний знак захисникам України встановили в в н.п. Ситняки на Київщині, у парку слави, недалеко від місця загибелі захисників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію