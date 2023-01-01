Рідні Героя з Волині встановили меморіальну дошку недалеко від місця його загибелі. ФОТО

Рідні Героя з Волині встановили меморіальну дошку недалеко від місця його загибелі. ФОТО
Рідні загиблого Героя з Волині Андрія Доманського (Віталія Стадніка) встановили меморіальну дошку недалеко від місця його загибелі на Київщині.

Про це повідомили у 4 відділі Ковельського РТЦК та СП.

Також меморіальна дошка встановлена і захиснику із Прикарпаття Петру Данилюку.

Герої загинули 15 березня 2022 року у результаті мінометного вогню, захищаючи Україну від російських окупантів. Андрію Доманському було 38 років, Петру Данилюку 33 роки.

«Сьогодні вони могли би радіти життю, ростити дітей, працювати на благо України. А натомість - віддали за неї найдорожче - своє життя», - зазначають у дописі.

Пам'ятний знак захисникам України встановили в в н.п. Ситняки на Київщині, у парку слави, недалеко від місця загибелі захисників.

Рідні Героя з Волині встановили меморіальну дошку недалеко від місця його загибелі. ФОТО


Рідні Героя з Волині встановили меморіальну дошку недалеко від місця його загибелі. ФОТО


Рідні Героя з Волині встановили меморіальну дошку недалеко від місця його загибелі. ФОТО


Рідні Героя з Волині встановили меморіальну дошку недалеко від місця його загибелі. ФОТО

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Теги: меморіальна дошка, Герой, війна, Росія, Україна
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