Рідні Героя з Волині встановили меморіальну дошку недалеко від місця його загибелі. ФОТО
Сьогодні, 10:30
Рідні загиблого Героя з Волині Андрія Доманського (Віталія Стадніка) встановили меморіальну дошку недалеко від місця його загибелі на Київщині.
Про це повідомили у 4 відділі Ковельського РТЦК та СП.
Також меморіальна дошка встановлена і захиснику із Прикарпаття Петру Данилюку.
Герої загинули 15 березня 2022 року у результаті мінометного вогню, захищаючи Україну від російських окупантів. Андрію Доманському було 38 років, Петру Данилюку 33 роки.
«Сьогодні вони могли би радіти життю, ростити дітей, працювати на благо України. А натомість - віддали за неї найдорожче - своє життя», - зазначають у дописі.
Пам'ятний знак захисникам України встановили в в н.п. Ситняки на Київщині, у парку слави, недалеко від місця загибелі захисників.
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Про це повідомили у 4 відділі Ковельського РТЦК та СП.
Також меморіальна дошка встановлена і захиснику із Прикарпаття Петру Данилюку.
Герої загинули 15 березня 2022 року у результаті мінометного вогню, захищаючи Україну від російських окупантів. Андрію Доманському було 38 років, Петру Данилюку 33 роки.
«Сьогодні вони могли би радіти життю, ростити дітей, працювати на благо України. А натомість - віддали за неї найдорожче - своє життя», - зазначають у дописі.
Пам'ятний знак захисникам України встановили в в н.п. Ситняки на Київщині, у парку слави, недалеко від місця загибелі захисників.
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