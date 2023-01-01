Аварія на Волині: зіткнулися два автомобілі. ФОТО

Вчора, близько 16-ї години, на вулиці Варшавській у Ковелі трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Коли інспектори прибули за вказаною адресою, то з’ясували, що 23-річний водій автомобіля Volkswagen Touareg не стежив за дорожньою обстановкою та під час зміни напрямку руху не переконався у безпеці маневру. Через це він і здійснив зіткнення з автомобілем ЗАЗ-Daewoo, яким керував 36-річний чоловік.На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, а от транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Керманичі пройшли огляд на стан сп’яніння, який показав, що чоловіки — тверезі.На водія Volkswagen поліцейські склали адмінматеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.