На Волині у ДТП травмувався водій: позашляховик зіткнувся з легковиком





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



32-річний місцевий житель, керуючи позашляховиком BMW X5, зіткнувся із зустрічним легковиком Volkswagen Passat B7, під керуванням 27-річного жителя Володимира.



Внаслідок автопригоди водій легковика отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Транспортні засоби вилучили.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилася учора, 1 червня, по вулиці Поліської Січі у Володимирі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.32-річний місцевий житель, керуючи позашляховиком BMW X5, зіткнувся із зустрічним легковиком Volkswagen Passat B7, під керуванням 27-річного жителя Володимира.Внаслідок автопригоди водій легковика отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Транспортні засоби вилучили.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Триває слідство.

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