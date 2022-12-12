На Волині у ДТП травмувався водій: позашляховик зіткнувся з легковиком

На Волині у ДТП травмувався водій: позашляховик зіткнувся з легковиком
Автопригода трапилася учора, 1 червня, по вулиці Поліської Січі у Володимирі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

32-річний місцевий житель, керуючи позашляховиком BMW X5, зіткнувся із зустрічним легковиком Volkswagen Passat B7, під керуванням 27-річного жителя Володимира.

Внаслідок автопригоди водій легковика отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Транспортні засоби вилучили.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
На Волині у ДТП травмувався водій: позашляховик зіткнувся з легковиком

Триває слідство.

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Теги: Волинь, ДТП, водій
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