Був наймолодшим сином у родині: на Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Євгена Куденьчука

Був наймолодшим сином у родині: на Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Євгена Куденьчука
1 червня у Рожищі на Волині попрощалися з 20-річним Героєм Євгеном Куденьчуком. Захисник загинув 28 травня біля населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району.

Про це повідомляють на сайті Рожищенської міської ради

Загиблому Євгену Куденьчуку було лише двадцять років. Він прийняв серйозне рішення в житті - став контрактником Збройних сил України. Також стало відомо, що Євген навчався у міській школі №3 та Княгининівського ліцею. Він був наймолодшим сином у великій родині.

Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, друзі, однокласники, військовослужбовці, представники влади, духовенство та мешканці громади.

«Він ніколи не ховався за чужими спинами, коли потрібно було допомогти, хоч був наймолодшим. Дуже хотів перемоги. Боровся за всіх нас, щоб захистити свою землю від навали ворогів», - зазначили побратими загиблого.

Велелюдною процесією востаннє від рідного дому провели Героя до храму Архістратига Михаїла, де відбулося відспівування загиблого захисника України.

Навколішки зустрічали рожищани траурну процесію, яка прямувала до місця останнього спочинку Героя - на Алею Слави міського кладовища.

Був наймолодшим сином у родині: на Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Євгена Куденьчука


Був наймолодшим сином у родині: на Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Євгена Куденьчука


Був наймолодшим сином у родині: на Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Євгена Куденьчука


Був наймолодшим сином у родині: на Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Євгена Куденьчука

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Теги: війна, Росія, Україна
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