На війні загинув 20-річний Герой з Волині Євген Куденьчук

Євген Олександрович Куденьчук з Рожища, 2002 року народження.



Про це



Захисник України загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Лиман Перший Куп’янського району Харківської області.



Траур за загиблим Героєм триватиме з 30 травня по 1 червня включно.



Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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