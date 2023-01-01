На війні загинув 20-річний Герой з Волині Євген Куденьчук
Сьогодні, 16:50
На війні з російськими окупантами 28 травня загинув солдат Євген Олександрович Куденьчук з Рожища, 2002 року народження.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Захисник України загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Лиман Перший Куп’янського району Харківської області.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 30 травня по 1 червня включно.
Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Захисник України загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Лиман Перший Куп’янського району Харківської області.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 30 травня по 1 червня включно.
Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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