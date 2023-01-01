На війні загинув 20-річний Герой з Волині Євген Куденьчук

На війні загинув 20-річний Герой з Волині Євген Куденьчук
На війні з російськими окупантами 28 травня загинув солдат Євген Олександрович Куденьчук з Рожища, 2002 року народження.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

Захисник України загинув, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Лиман Перший Куп’янського району Харківської області.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 30 травня по 1 червня включно.

Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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