Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня
Кабінет міністрів на своєму засіданні підвищив з 1 червня тариф на електричну енергію для населення майже вдвічі, до рівня 2,64 грн за кв-год.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді, зазначивши при цьому, що наразі для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат та 1,68 гривень – якщо понад 250 кіловат-годин на місяць.

Проте, на пропозицію Міністерства енергетики, уряд з 1 червня ввів єдиний тариф на електрику у розмірі 2 грн 64 коп. за кіловат-годину.

Відповідну інформацію про схвалення Кабміном нового тарифу на світло УНІАН також підтвердив народний депутат, член комітету з енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко.

Тарифи під час війни

Раніше повідомлялося, що тарифи на електроенергію в Україні можуть змінити найближчим часом. З 1 червня в Україні можуть ввести єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 гривні за кВт/ч.цю пропозицію розгляне Кабінет Міністрів. Підвищення цін пов'язане з необхідністю відновлення системи після ракетних атак.

Нагадаємо, що на даний момент тарифи на світло залишаються на довоєнному рівні і становлять 1,44 гривні за кВт/год, якщо сім'я споживає до 250 кВт/год на місяць, і 1,68 гривні за кВт/год, якщо місячний обсяг споживання перевищує 250 кВт/год.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Електроенергія, підвищення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє синів тепер без батька: на Волині попрощалися із Героєм Іваном Соколом
Сьогодні, 17:15
МВС росії оголосило у розшук Залужного
Сьогодні, 17:00
Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня
Сьогодні, 16:55
На війні загинув 20-річний Герой з Волині Євген Куденьчук
Сьогодні, 16:50
У десятьох селах на Волині два дні не буде газу через ремонт мереж
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
Скільки українці платитимуть за світло Скільки українці платитимуть за світло
01 вересень, 2015, 14:19
В Україні можуть повернутися відключення світла В Україні можуть повернутися відключення світла
15 травень, 09:20
Українцям дали можливість заробити на електроенергії Українцям дали можливість заробити на електроенергії
11 травень, 01:05
У центрі Луцька знову зникло світло: коли відновлять електропостачання У центрі Луцька знову зникло світло: коли відновлять електропостачання
02 травень, 12:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кеди: модні моделі та варіанти поєднань*
Сьогодні, 17:24
 0
Двоє синів тепер без батька: на Волині попрощалися із Героєм Іваном Соколом
Сьогодні, 17:15
 0
МВС росії оголосило у розшук Залужного
Сьогодні, 17:00
 0
Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня
Сьогодні, 16:55
 0
На війні загинув 20-річний Герой з Волині Євген Куденьчук
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8