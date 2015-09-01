Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня
Сьогодні, 16:55
Кабінет міністрів на своєму засіданні підвищив з 1 червня тариф на електричну енергію для населення майже вдвічі, до рівня 2,64 грн за кв-год.
Про це УНІАН повідомило джерело в уряді, зазначивши при цьому, що наразі для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат та 1,68 гривень – якщо понад 250 кіловат-годин на місяць.
Проте, на пропозицію Міністерства енергетики, уряд з 1 червня ввів єдиний тариф на електрику у розмірі 2 грн 64 коп. за кіловат-годину.
Відповідну інформацію про схвалення Кабміном нового тарифу на світло УНІАН також підтвердив народний депутат, член комітету з енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко.
Тарифи під час війни
Раніше повідомлялося, що тарифи на електроенергію в Україні можуть змінити найближчим часом. З 1 червня в Україні можуть ввести єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 гривні за кВт/ч.цю пропозицію розгляне Кабінет Міністрів. Підвищення цін пов'язане з необхідністю відновлення системи після ракетних атак.
Нагадаємо, що на даний момент тарифи на світло залишаються на довоєнному рівні і становлять 1,44 гривні за кВт/год, якщо сім'я споживає до 250 кВт/год на місяць, і 1,68 гривні за кВт/год, якщо місячний обсяг споживання перевищує 250 кВт/год.
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Про це УНІАН повідомило джерело в уряді, зазначивши при цьому, що наразі для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат та 1,68 гривень – якщо понад 250 кіловат-годин на місяць.
Проте, на пропозицію Міністерства енергетики, уряд з 1 червня ввів єдиний тариф на електрику у розмірі 2 грн 64 коп. за кіловат-годину.
Відповідну інформацію про схвалення Кабміном нового тарифу на світло УНІАН також підтвердив народний депутат, член комітету з енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко.
Тарифи під час війни
Раніше повідомлялося, що тарифи на електроенергію в Україні можуть змінити найближчим часом. З 1 червня в Україні можуть ввести єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 гривні за кВт/ч.цю пропозицію розгляне Кабінет Міністрів. Підвищення цін пов'язане з необхідністю відновлення системи після ракетних атак.
Нагадаємо, що на даний момент тарифи на світло залишаються на довоєнному рівні і становлять 1,44 гривні за кВт/год, якщо сім'я споживає до 250 кВт/год на місяць, і 1,68 гривні за кВт/год, якщо місячний обсяг споживання перевищує 250 кВт/год.
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