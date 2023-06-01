У десятьох селах на Волині два дні не буде газу через ремонт мереж





Про це



"Будуть проводитись ремонтно-профілактичні роботи, у зв'язку з чим на АГРС «Охнівка» буде зупинена подача газу з 10:00 год. 01.06.2023 до 17:00 год. 02.06.2023 року", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в даний період часу і до проведення пуску газу в газорозподільні мережі буде припинено газопостачання споживачів, які підключені до АГРС Охнівка, а саме:



с. Охнівка, с. Білин, с. Селіски, с. Зоря, с. Ворчин, с. Стенжаричі, с. Верба, с. Овадне, с. Сусваль, с. Красностав.



Відновлення газопостачання буде проводитись працівниками відділення в денний час доби після завершення відповідних робіт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В десяти селах Володимирського району на два дні призупинять газопостачання через ремонт мереж.Про це повідомили у Володимирській райдержадміністрації."Будуть проводитись ремонтно-профілактичні роботи, у зв'язку з чим на АГРС «Охнівка» буде зупинена подача газу з 10:00 год. 01.06.2023 до 17:00 год. 02.06.2023 року", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що в даний період часу і до проведення пуску газу в газорозподільні мережі буде припинено газопостачання споживачів, які підключені до АГРС Охнівка, а саме:Відновлення газопостачання буде проводитись працівниками відділення в денний час доби після завершення відповідних робіт.

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