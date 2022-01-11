Перед початком пляжного сезону епідеміологи у Луцьку перевірили водойми: які результати

Перед початком пляжного сезону епідеміологи у Луцьку перевірили водойми: які результати
Перед початком купального сезону епідеміологи Луцького райвідділу Центру контролю та профілактики хвороб роблять аналіз води біля пляжів.

Про це розповіла Суспільному лікарка-епідеміологиня Оксана Дебальчук.

Купальний сезон в обласному центрі Волині триватиме з 1 червня по 31 серпня.

Напередодні у Луцьку визначили місця для масового купання, це – пляж на річці Стир у Центральному парку та біля Теремнівських ставків, – розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуації та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк.

Саме з цих водойм епідеміологи відорали зразки води для лабораторного аналізу.

У лабораторіях перевіряють, чи немає у воді збудника поліомієліту та яєць глистів, роблять хімічний та бактеріологічний аналіз, – каже лікарка-епідеміологиня Оксана Дебальчук. Усього під час одного забору води епідеміологи набирають дев'ять з половиною літрів з кожної водойми.

"На бактеріологічні показники відбирається 400 мл, на паразитологію 5 л, на радіологію 2 літри води. Санітарно-хімічні показники 1,5 літри води", – каже лікарка.

Коли середньодобова температура повітря буде 14 градусів, то епідеміологи перевірятимуть воду на наявність збудника холери, – говорить лікарка Оксана Дебальчук. Каже: епідеміологи робитимуть такий аналіз двічі на місяць упродовж купального сезону, який триватиме з 1 червня по 31 серпня.

Аналізи на різні показники тривають від трьох до десяти днів, – розповідає завідувачка Луцького райвідділу Центру контролю та профілактики хвороб Марія Білоножко.
Перед початком пляжного сезону епідеміологи у Луцьку перевірили водойми: які результати

На двох пляжах обласного центру Волині, не чекаючи офіційного початку купального сезону, кореспонденти Суспільного зустріли лучан, які вже його розпочали.

Вода з річки Стир в акваторії пляжу Центрального парку, а також вода з акваторії пляжу Теремнівські ставки за результатами лабораторних досліджень відповідає гігієнічним нормативам, – каже Марія Білоножко. Додає: купатися можна, ковтати та пити воду – ні.

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Теги: Волинь, Луцьк, купання, пляж
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