Перед початком пляжного сезону епідеміологи у Луцьку перевірили водойми: які результати





Про це розповіла Оксана Дебальчук.



Купальний сезон в обласному центрі Волині триватиме з 1 червня по 31 серпня.



Напередодні у Луцьку визначили місця для масового купання, це – пляж на річці Стир у Центральному парку та біля Теремнівських ставків, – розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуації та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк.



Саме з цих водойм епідеміологи відорали зразки води для лабораторного аналізу.



У лабораторіях перевіряють, чи немає у воді збудника поліомієліту та яєць глистів, роблять хімічний та бактеріологічний аналіз, – каже лікарка-епідеміологиня Оксана Дебальчук. Усього під час одного забору води епідеміологи набирають дев'ять з половиною літрів з кожної водойми.



"На бактеріологічні показники відбирається 400 мл, на паразитологію 5 л, на радіологію 2 літри води. Санітарно-хімічні показники 1,5 літри води", – каже лікарка.



Коли середньодобова температура повітря буде 14 градусів, то епідеміологи перевірятимуть воду на наявність збудника холери, – говорить лікарка Оксана Дебальчук. Каже: епідеміологи робитимуть такий аналіз двічі на місяць упродовж купального сезону, який триватиме з 1 червня по 31 серпня.



Аналізи на різні показники тривають від трьох до десяти днів, – розповідає завідувачка Луцького райвідділу Центру контролю та профілактики хвороб Марія Білоножко.



На двох пляжах обласного центру Волині, не чекаючи офіційного початку купального сезону, кореспонденти Суспільного зустріли лучан, які вже його розпочали.



Вода з річки Стир в акваторії пляжу Центрального парку, а також вода з акваторії пляжу Теремнівські ставки за результатами лабораторних досліджень відповідає гігієнічним нормативам, – каже Марія Білоножко. Додає: купатися можна, ковтати та пити воду – ні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перед початком купального сезону епідеміологи Луцького райвідділу Центру контролю та профілактики хвороб роблять аналіз води біля пляжів.Про це розповіла Суспільному лікарка-епідеміологиняКупальний сезон в обласному центрі Волині триватиме з 1 червня по 31 серпня.Напередодні у Луцьку визначили місця для масового купання, це – пляж на річці Стир у Центральному парку та біля Теремнівських ставків, – розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуації та цивільного захисту населенняСаме з цих водойм епідеміологи відорали зразки води для лабораторного аналізу.У лабораторіях перевіряють, чи немає у воді збудника поліомієліту та яєць глистів, роблять хімічний та бактеріологічний аналіз, – каже лікарка-епідеміологиня Оксана Дебальчук. Усього під час одного забору води епідеміологи набирають дев'ять з половиною літрів з кожної водойми."На бактеріологічні показники відбирається 400 мл, на паразитологію 5 л, на радіологію 2 літри води. Санітарно-хімічні показники 1,5 літри води", – каже лікарка.Коли середньодобова температура повітря буде 14 градусів, то епідеміологи перевірятимуть воду на наявність збудника холери, – говорить лікарка Оксана Дебальчук. Каже: епідеміологи робитимуть такий аналіз двічі на місяць упродовж купального сезону, який триватиме з 1 червня по 31 серпня.Аналізи на різні показники тривають від трьох до десяти днів, – розповідає завідувачка Луцького райвідділу Центру контролю та профілактики хворобНа двох пляжах обласного центру Волині, не чекаючи офіційного початку купального сезону, кореспонденти Суспільного зустріли лучан, які вже його розпочали.Вода з річки Стир в акваторії пляжу Центрального парку, а також вода з акваторії пляжу Теремнівські ставки за результатами лабораторних досліджень відповідає гігієнічним нормативам, – каже Марія Білоножко. Додає: купатися можна, ковтати та пити воду – ні.

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