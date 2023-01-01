Перед стартом купального сезону на Волині перевіряють водойми. ФОТО

Перед стартом купального сезону на Волині перевіряють водойми. ФОТО
На Волині тривають підготовчі роботи: рятувальники-водолази обстежують акваторії, очищають дена водойм, готуючи для відпочивальників.

1 червня стартує купальний сезон. Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.

Упродовж минулих днів уже проведені обстежувальні роботи на території пляжу санаторію "Лісова пісня" на озері Світязь, на міському озері в Нововолинську, а також у м. Берестечку. Уже обстежені акваторії на Теремнівських ставках та на центральному пляжі в обласному центрі.
Перед стартом купального сезону на Волині перевіряють водойми. ФОТО
Перед стартом купального сезону на Волині перевіряють водойми. ФОТО


Оглядаючи дно акваторії, водолази вилучають звідти чимало іржавого залізяччя, битого скла і цегли, бляшанок, пластику та іншого сміття, у пошуку металевих предметів послуговуються металошукачами.
Перед стартом купального сезону на Волині перевіряють водойми. ФОТО
Перед стартом купального сезону на Волині перевіряють водойми. ФОТО


У процесі обстеження вони також уточнюють та визначають межі пляжів та територій для купання й надають рекомендації органам місцевої влади для подальшого облаштування місць відпочинку на воді.

Станом на 24 травня відділення водолазно-рятувальних робіт виконали 10 заявок на проведення таких робіт. Ще 7 - найближчими днями до початку сезону.


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Теги: ДСНС, купальний сезон, Волинь
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