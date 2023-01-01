Перед стартом купального сезону на Волині перевіряють водойми. ФОТО
Сьогодні, 05:28
На Волині тривають підготовчі роботи: рятувальники-водолази обстежують акваторії, очищають дена водойм, готуючи для відпочивальників.
1 червня стартує купальний сезон. Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
Упродовж минулих днів уже проведені обстежувальні роботи на території пляжу санаторію "Лісова пісня" на озері Світязь, на міському озері в Нововолинську, а також у м. Берестечку. Уже обстежені акваторії на Теремнівських ставках та на центральному пляжі в обласному центрі.
Оглядаючи дно акваторії, водолази вилучають звідти чимало іржавого залізяччя, битого скла і цегли, бляшанок, пластику та іншого сміття, у пошуку металевих предметів послуговуються металошукачами.
У процесі обстеження вони також уточнюють та визначають межі пляжів та територій для купання й надають рекомендації органам місцевої влади для подальшого облаштування місць відпочинку на воді.
Станом на 24 травня відділення водолазно-рятувальних робіт виконали 10 заявок на проведення таких робіт. Ще 7 - найближчими днями до початку сезону.
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1 червня стартує купальний сезон. Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
Упродовж минулих днів уже проведені обстежувальні роботи на території пляжу санаторію "Лісова пісня" на озері Світязь, на міському озері в Нововолинську, а також у м. Берестечку. Уже обстежені акваторії на Теремнівських ставках та на центральному пляжі в обласному центрі.
Оглядаючи дно акваторії, водолази вилучають звідти чимало іржавого залізяччя, битого скла і цегли, бляшанок, пластику та іншого сміття, у пошуку металевих предметів послуговуються металошукачами.
У процесі обстеження вони також уточнюють та визначають межі пляжів та територій для купання й надають рекомендації органам місцевої влади для подальшого облаштування місць відпочинку на воді.
Станом на 24 травня відділення водолазно-рятувальних робіт виконали 10 заявок на проведення таких робіт. Ще 7 - найближчими днями до початку сезону.
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