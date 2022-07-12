Електронна черга на проходження ВЛК почала діяти у ще 8 містах

Електронна черга на проходження ВЛК почала діяти у ще 8 містах
Ще в декількох містах в Україні почала діяти електронна черга запису на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це повідомили на медійному майданчику Сил оборони, що координується Міноборони, Military Media Center, пише УНН.

"Продовжуються заходи з удосконалення ВЛК для забезпечення швидкого та зручного проходження військовослужбовцями військово-лікарської експертизи. Система електронної черги була розгорнута у військових госпіталях Старокостянтинова, Десни, Дніпра, Миколаєва, Білої Церкви, Рівного, Чернівців та Житомира", - ідеться у повідомленні.

Там вказали, що з початку травня електронна черга була запроваджена в військових госпіталях Києва, Львова, Вінниці, Одеси та Харкова.

Як повідомляється, цей механізм надає можливість записати військовослужбовців на ВЛК або до лікаря на консультацію у зручний для них час та день.

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Теги: Україна, ВЛК, війна, медицина, лікування
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