Застосунок «Дія» планують продати за кордон

Команда Мінцифри проводить переговори з 10 країнами щодо експорту Дія, враховуючи країни, які підтримує USAID.Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на пресслужбу міністерства."Команда Мінцифри проводить переговори з 10 країнами щодо експорту Дія, враховуючи країни, які підтримує USAID. І вже маємо результати - розглядаємо партнерство із Замбією та Колумбією. Це під час Diia in DC анонсувала адміністратор USAID Саманта Пауер", - повідомила пресслужба.Віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі зазначив, що саміт Diia in DC у США став ще одним потужним поштовхом для зміцнення іміджу України як цифрової країни.Раніше повідомлялося, що у Дії може з'явитися штучний інтелект.