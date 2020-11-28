Застосунок «Дія» планують продати за кордон

Застосунок «Дія» планують продати за кордон
Команда Мінцифри проводить переговори з 10 країнами щодо експорту Дія, враховуючи країни, які підтримує USAID.

Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на пресслужбу міністерства.

"Команда Мінцифри проводить переговори з 10 країнами щодо експорту Дія, враховуючи країни, які підтримує USAID. І вже маємо результати - розглядаємо партнерство із Замбією та Колумбією. Це під час Diia in DC анонсувала адміністратор USAID Саманта Пауер", - повідомила пресслужба.

Віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі зазначив, що саміт Diia in DC у США став ще одним потужним поштовхом для зміцнення іміджу України як цифрової країни.

Раніше повідомлялося, що у Дії може з'явитися штучний інтелект.

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Теги: Дія, експорт, Мінцифри
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