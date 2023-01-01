Добрі новини від ВолиньPost за 24 травня
24 травень, 23:17
Інформаційне агентство ВолиньPost не перестає шукати добрі новини, тож пропонуємо чергову порцію світла у нашій постійній рубриці!
Сьогодні, 24 травня, нагадаємо вам про таке:
В «Укрзалізниці» оголосили, що створять жіночі купе
В «Укрзалізниці» після широкого суспільного обговорення та петиції оголосили, що створять спеціальні жіночі купе. Допускатимуть до таких жіночих купе жінок, трансжінок, мам з дітьми до 6 років будь-якої статі.
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО
Свято-Георгіївська громада села Седлище, що на Старовижівщині, приєдналася до Православної церкви України. Про це повідомив настоятель храму Василія Великого у Старій Вижівці Іван Зеленко.
ЗСУ знищили ударний вертоліт окупантів за 16 мільйонів доларів
Минулої доби, 23 травня, наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор». Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США.
Як відомо, російська пропагандистська машина створила навколо «Алігатора» один з найбільших своїх міфів. Про нього розповідали, як про найновішу та найефективнішу машину в арсеналі армії рф.
Армія рф зменшилася ще на 400 окупантів
За минулу добу, 23 травня, наші захисники ліквідували ще 400 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 204760 (+400) осіб,
- танків ‒ 3792 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7424 (+5) од,
- артилерійських систем – 3339 (+21) од,
- РСЗВ – 570 (+5) од,
- засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 296 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1015 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн –6146 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 440 (+7).
Комікеса Лєра Мандзюк виступить у Луцьку з новою програмою
«Лєра Мандзюк не дозволить вам відволіктися та занудьгувати ані на мить. Адже матеріал нової програми комікеси, як завжди, вразить своєю актуальністю, влучністю та дотепністю. Лєра жартуватиме про все, що не може не хвилювати – стосунки із батьками та коханими, побут, еміграцію, новини. Це буде незабутньо і точно дуже смішно!» – йдеться в анонсі заходу.
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На Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО
Вчора, 23 травня 2023 року, військові Іван та Тетяна поєднали свої долі та серця.
«Двоє чарівних закоханих наречених сказали одне одному таке омріяне і заповітне «так». Кохання - це щире почуття, яке дозволяє долати будь-які перешкоди та біди, робить людей сильнішими та надихає на перемогу. Вітаємо щасливих молодят з державною реєстрацією шлюбу! Бажаємо кохати , вірити, поважати одне одного на довгій життєвій дорозі», – йдеться в повідомленні Вишнівської громади.
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Україна вже успішно застосовує ракети Storm Shadow, – Резніков
Україна вже успішно застосовує далекобійні ракети Storm Shadow. Їх нашим бійцям передала Велика Британія.
У луцькому «політесі» робили безкоштовні медичні тести та вакцинували охочих. ВІДЕО
На території Луцького національного технічного університету 24 травня всі охочі могли перевірити стан здоров’я, вакцинуватися чи отримати консультацію сімейного лікаря.
Військовослужбовиць 14 ОМБр нагородили орденами «Берегиня України». ФОТО
У Львові відбувся 5-ий Національний благодійний проєкт «Берегиня України», під час якого нагороди отримали військовослужбовиці 14 окремої механізованої бригади імені Романа Великого.
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Сьогодні, 24 травня, нагадаємо вам про таке:
В «Укрзалізниці» оголосили, що створять жіночі купе
В «Укрзалізниці» після широкого суспільного обговорення та петиції оголосили, що створять спеціальні жіночі купе. Допускатимуть до таких жіночих купе жінок, трансжінок, мам з дітьми до 6 років будь-якої статі.
На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ. ФОТО
Свято-Георгіївська громада села Седлище, що на Старовижівщині, приєдналася до Православної церкви України. Про це повідомив настоятель храму Василія Великого у Старій Вижівці Іван Зеленко.
ЗСУ знищили ударний вертоліт окупантів за 16 мільйонів доларів
Минулої доби, 23 травня, наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор». Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько 16 мільйонів доларів США.
Як відомо, російська пропагандистська машина створила навколо «Алігатора» один з найбільших своїх міфів. Про нього розповідали, як про найновішу та найефективнішу машину в арсеналі армії рф.
Армія рф зменшилася ще на 400 окупантів
За минулу добу, 23 травня, наші захисники ліквідували ще 400 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 204760 (+400) осіб,
- танків ‒ 3792 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7424 (+5) од,
- артилерійських систем – 3339 (+21) од,
- РСЗВ – 570 (+5) од,
- засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 296 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2871 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1015 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн –6146 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 440 (+7).
Комікеса Лєра Мандзюк виступить у Луцьку з новою програмою
«Лєра Мандзюк не дозволить вам відволіктися та занудьгувати ані на мить. Адже матеріал нової програми комікеси, як завжди, вразить своєю актуальністю, влучністю та дотепністю. Лєра жартуватиме про все, що не може не хвилювати – стосунки із батьками та коханими, побут, еміграцію, новини. Це буде незабутньо і точно дуже смішно!» – йдеться в анонсі заходу.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
На Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО
Вчора, 23 травня 2023 року, військові Іван та Тетяна поєднали свої долі та серця.
«Двоє чарівних закоханих наречених сказали одне одному таке омріяне і заповітне «так». Кохання - це щире почуття, яке дозволяє долати будь-які перешкоди та біди, робить людей сильнішими та надихає на перемогу. Вітаємо щасливих молодят з державною реєстрацією шлюбу! Бажаємо кохати , вірити, поважати одне одного на довгій життєвій дорозі», – йдеться в повідомленні Вишнівської громади.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Україна вже успішно застосовує ракети Storm Shadow, – Резніков
Україна вже успішно застосовує далекобійні ракети Storm Shadow. Їх нашим бійцям передала Велика Британія.
У луцькому «політесі» робили безкоштовні медичні тести та вакцинували охочих. ВІДЕО
На території Луцького національного технічного університету 24 травня всі охочі могли перевірити стан здоров’я, вакцинуватися чи отримати консультацію сімейного лікаря.
Військовослужбовиць 14 ОМБр нагородили орденами «Берегиня України». ФОТО
У Львові відбувся 5-ий Національний благодійний проєкт «Берегиня України», під час якого нагороди отримали військовослужбовиці 14 окремої механізованої бригади імені Романа Великого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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