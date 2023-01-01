Україна вже успішно застосовує ракети Storm Shadow, – Резніков
Сьогодні, 20:22
Україна вже успішно застосовує далекобійні ракети Storm Shadow. Їх нашим бійцям передала Велика Британія.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Таку заяву глава Міноборони зробив під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Волесом, який здійснив візит до України.
"У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великій Британії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", - повідомив Резніков.
Щодо характеристик Storm Shadow, то йдеться про авіаційні ракети, які здатні вражати цілі на відстані до 290 кілометрів і бойовою частиною до 450 кг, яка потужніша, ніж навіть у американських ATACMS.
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Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Таку заяву глава Міноборони зробив під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Волесом, який здійснив візит до України.
"У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великій Британії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", - повідомив Резніков.
Щодо характеристик Storm Shadow, то йдеться про авіаційні ракети, які здатні вражати цілі на відстані до 290 кілометрів і бойовою частиною до 450 кг, яка потужніша, ніж навіть у американських ATACMS.
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