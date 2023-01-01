Погода у Луцьку на завтра, 25 травня

Погода у Луцьку на завтра, 25 травня
У четвер, 25 травня, ввечері небо, що залишатиметься у Луцьку ясним майже увесь день, затягнеться хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 11° до +26°.

Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять святителя Єпіфанія, архієпископа Кіпрського. Єпіфаній відомий як видатний церковний учитель і чудотворець. У давні часи помітили, якщо на Єпіфанія ранок у червоному кожусі (червоне небо під час сходу сонця), то літо буде сухим, пожежонебезпечним.

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Теги: Погода, Луцьк
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