Погода у Луцьку на завтра, 25 травня
Сьогодні, 20:00
У четвер, 25 травня, ввечері небо, що залишатиметься у Луцьку ясним майже увесь день, затягнеться хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 11° до +26°.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять святителя Єпіфанія, архієпископа Кіпрського. Єпіфаній відомий як видатний церковний учитель і чудотворець. У давні часи помітили, якщо на Єпіфанія ранок у червоному кожусі (червоне небо під час сходу сонця), то літо буде сухим, пожежонебезпечним.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 11° до +26°.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять святителя Єпіфанія, архієпископа Кіпрського. Єпіфаній відомий як видатний церковний учитель і чудотворець. У давні часи помітили, якщо на Єпіфанія ранок у червоному кожусі (червоне небо під час сходу сонця), то літо буде сухим, пожежонебезпечним.
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