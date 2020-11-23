У луцькому «політесі» робили безкоштовні медичні тести та вакцинували охочих. ВІДЕО





Про це розповіла Наталія Янко.



Фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб та медичної служби організували дві локації в приміщення для проведення семінарів і тренінгів, а також три локації просто неба.



"Левову частку якраз або найбільше летальних випадків саме від неінфекційних захворювань. Скринінг тих чи інших показників можна зробити абсолютно безкоштовно. Тут можна: поміряти тиск, визначити рівень цукру, зробити тести на вірусні гепатити, ВІЛ-СНІД", – сказала Наталія Янко.



Зі слів керівниці обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталії Янко, інструктори обласної організації товариства "Червоний хрест" паралельно влаштували майстерклас із надання першої допомоги.



Востаннє щеплювався від правця у школі лучанин Дмитро Собчук. Говорить: прийшов провакцинуватися, бо почув про акцію "Територія здоров’я" та планував отримати бустерну дозу проти коронавірусної хвороби.



"Тут колять CoronaVac, а в мене попередня була Pfizer, тому змішувати, мені здається, не рекомендують. Як сталася пандемія, то я регулярно вакцинуюсь", – зазначив чоловік.



Прийшла обстежитися й отримати консультацію сімейного лікаря студентка Юлія. Каже: востаннє була в лікаря взимку.



"Дадуть довідочку. Потім із цією довідочкою ми хочемо піти із подругою на ВІЛ-СНІД тести зробити. Я ще хочу подивитися, скільки цукру у крові", – сказала дівчина.



Профілактична виїзна кампанія на Волині у рамках Європейського тижня громадського здоров’я, додала Наталія Янко, триватиме до 26 травня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Луцького національного технічного університету 24 травня всі охочі могли перевірити стан здоров’я, вакцинуватися чи отримати консультацію сімейного лікаря.Про це розповіла Суспільному керівниця Центру профілактики та контролю хворобФахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб та медичної служби організували дві локації в приміщення для проведення семінарів і тренінгів, а також три локації просто неба."Левову частку якраз або найбільше летальних випадків саме від неінфекційних захворювань. Скринінг тих чи інших показників можна зробити абсолютно безкоштовно. Тут можна: поміряти тиск, визначити рівень цукру, зробити тести на вірусні гепатити, ВІЛ-СНІД", – сказала Наталія Янко.Зі слів керівниці обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталії Янко, інструктори обласної організації товариства "Червоний хрест" паралельно влаштували майстерклас із надання першої допомоги.Востаннє щеплювався від правця у школі лучанин Дмитро Собчук. Говорить: прийшов провакцинуватися, бо почув про акцію "Територія здоров’я" та планував отримати бустерну дозу проти коронавірусної хвороби."Тут колять CoronaVac, а в мене попередня була Pfizer, тому змішувати, мені здається, не рекомендують. Як сталася пандемія, то я регулярно вакцинуюсь", – зазначив чоловік.Прийшла обстежитися й отримати консультацію сімейного лікаря студентка Юлія. Каже: востаннє була в лікаря взимку."Дадуть довідочку. Потім із цією довідочкою ми хочемо піти із подругою на ВІЛ-СНІД тести зробити. Я ще хочу подивитися, скільки цукру у крові", – сказала дівчина.Профілактична виїзна кампанія на Волині у рамках Європейського тижня громадського здоров’я, додала Наталія Янко, триватиме до 26 травня.

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