Військовослужбовиць 14 ОМБр нагородили орденами «Берегиня України». ФОТО

Військовослужбовиць 14 ОМБр нагородили орденами «Берегиня України». ФОТО
У Львові відбувся 5-ий Національний благодійний проєкт «Берегиня України», під час якого нагороди отримали військовослужбовиці 14 окремої механізованої бригади імені Романа Великого.

Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.

Серед більш, ніж 70 українок, нагороджених під час урочистості Орденом «Берегиня України» та книгою пошани «Берегиня України» - єдині дівчата в військовому однострої - Надія Волкова, Тетяна Павловська та Мальвіна Сергійчук, які є військовослужбовицями волинської Князівської бригади.
Військовослужбовиць 14 ОМБр нагородили орденами «Берегиня України». ФОТО

Жінки - бойові медики та аерозвідниця.

"Організатори, учасники та гості урочистості були щедрі для наших дівчат на щирі подяки за захист і відданість, з якою вони боронять Україну. Захоплювалися їхніми життєвим вибором, мужністю, стійкістю і їхнім вагомим внеском у нашу Перемогу! Пишаємося нашими дівчатами і вітаємо їх із високими нагородами! Князівни теж воюють!" - йдеться у дописі на сторінці підрозділу.


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Теги: Волинь, Володимир, 14 ОМБр, орден, нагородження
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