Військовослужбовиць 14 ОМБр нагородили орденами «Берегиня України». ФОТО

У Львові відбувся 5-ий Національний благодійний проєкт «Берегиня України», під час якого нагороди отримали військовослужбовиці 14 окремої механізованої бригади імені Романа Великого.Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.Серед більш, ніж 70 українок, нагороджених під час урочистості Орденом «Берегиня України» та книгою пошани «Берегиня України» - єдині дівчата в військовому однострої -та, які є військовослужбовицями волинської Князівської бригади.Жінки - бойові медики та аерозвідниця."Організатори, учасники та гості урочистості були щедрі для наших дівчат на щирі подяки за захист і відданість, з якою вони боронять Україну. Захоплювалися їхніми життєвим вибором, мужністю, стійкістю і їхнім вагомим внеском у нашу Перемогу! Пишаємося нашими дівчатами і вітаємо їх із високими нагородами! Князівни теж воюють!" - йдеться у дописі на сторінці підрозділу.