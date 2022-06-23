Військовослужбовиць 14 ОМБр нагородили орденами «Берегиня України». ФОТО
Сьогодні, 22:13
У Львові відбувся 5-ий Національний благодійний проєкт «Берегиня України», під час якого нагороди отримали військовослужбовиці 14 окремої механізованої бригади імені Романа Великого.
Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.
Серед більш, ніж 70 українок, нагороджених під час урочистості Орденом «Берегиня України» та книгою пошани «Берегиня України» - єдині дівчата в військовому однострої - Надія Волкова, Тетяна Павловська та Мальвіна Сергійчук, які є військовослужбовицями волинської Князівської бригади.
Жінки - бойові медики та аерозвідниця.
"Організатори, учасники та гості урочистості були щедрі для наших дівчат на щирі подяки за захист і відданість, з якою вони боронять Україну. Захоплювалися їхніми життєвим вибором, мужністю, стійкістю і їхнім вагомим внеском у нашу Перемогу! Пишаємося нашими дівчатами і вітаємо їх із високими нагородами! Князівни теж воюють!" - йдеться у дописі на сторінці підрозділу.
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Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.
Серед більш, ніж 70 українок, нагороджених під час урочистості Орденом «Берегиня України» та книгою пошани «Берегиня України» - єдині дівчата в військовому однострої - Надія Волкова, Тетяна Павловська та Мальвіна Сергійчук, які є військовослужбовицями волинської Князівської бригади.
Жінки - бойові медики та аерозвідниця.
"Організатори, учасники та гості урочистості були щедрі для наших дівчат на щирі подяки за захист і відданість, з якою вони боронять Україну. Захоплювалися їхніми життєвим вибором, мужністю, стійкістю і їхнім вагомим внеском у нашу Перемогу! Пишаємося нашими дівчатами і вітаємо їх із високими нагородами! Князівни теж воюють!" - йдеться у дописі на сторінці підрозділу.
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