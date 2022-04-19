Померла легендарна співачка Тіна Тернер
Сьогодні, 22:33
У Швейцарії у віці 83 років померла співачка Тіна Тернер.
Про це зі слів її представника повідомляє Sky News, - пише "Кореспондент".
Повідомляється, що Тіна Тернер померла 24 травня у віці 83 років після тривалої хвороби у Куснахті поблизу Цюріха у Швейцарії.
"З нею світ втрачає легенду музики і приклад для наслідування", - йдеться у повідомленні.
Тіна Тернер народилася у США та була однією з найулюбленіших рок-співачок, відомою своєю сценічною харизмою та низкою хітів, зокрема The Best, Proud Mary, Private Dancer і What's Love Got to Do With It.
Вона була однією з найпопулярніших співачок 1960-х - 1980-х років, володаркою вісім премій Греммі і неофіційного титулу "королеви рок-н-ролу".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це зі слів її представника повідомляє Sky News, - пише "Кореспондент".
Повідомляється, що Тіна Тернер померла 24 травня у віці 83 років після тривалої хвороби у Куснахті поблизу Цюріха у Швейцарії.
"З нею світ втрачає легенду музики і приклад для наслідування", - йдеться у повідомленні.
Тіна Тернер народилася у США та була однією з найулюбленіших рок-співачок, відомою своєю сценічною харизмою та низкою хітів, зокрема The Best, Proud Mary, Private Dancer і What's Love Got to Do With It.
Вона була однією з найпопулярніших співачок 1960-х - 1980-х років, володаркою вісім премій Греммі і неофіційного титулу "королеви рок-н-ролу".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
R.I.P.
Останні новини
Померла легендарна співачка Тіна Тернер
Сьогодні, 22:33
Україна вже успішно застосовує ракети Storm Shadow, – Резніков
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 25 травня
Сьогодні, 20:00
Медіа