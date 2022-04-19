Померла легендарна співачка Тіна Тернер

Померла легендарна співачка Тіна Тернер
У Швейцарії у віці 83 років померла співачка Тіна Тернер.

Про це зі слів її представника повідомляє Sky News, - пише "Кореспондент".

Повідомляється, що Тіна Тернер померла 24 травня у віці 83 років після тривалої хвороби у Куснахті поблизу Цюріха у Швейцарії.

"З нею світ втрачає легенду музики і приклад для наслідування", - йдеться у повідомленні.

Тіна Тернер народилася у США та була однією з найулюбленіших рок-співачок, відомою своєю сценічною харизмою та низкою хітів, зокрема The Best, Proud Mary, Private Dancer і What's Love Got to Do With It.

Вона була однією з найпопулярніших співачок 1960-х - 1980-х років, володаркою вісім премій Греммі і неофіційного титулу "королеви рок-н-ролу".

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Теги: світ, культура, музика, смерть
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