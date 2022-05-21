Гастрономічна візитівка краю: волинська господиня розповіла, як готує карух. ВІДЕО

Світлана Ричук розповіла про традиційну поліську страву – карух та поділилася родинним рецептом приготування сиров'яленого м'яса.



Світлана Ричук каже, що карух готують з діда-прадіда у кожній поліській хаті. В родині навчили цієї справи і невістку Анастасію, - йдеться у сюжеті



Для приготування каруха потрібна свіжина. М'ясо свинини потрібно дрібно нарізати ножем.



На 10 кілограмів свіжини потрібно 450 грамів солі. Нарізане м'ясо також заправляють домашніми спеціями – часником та коріандром – це робота голови сімейства Івана.



Якщо м'ясо зі свині, яку годували на добавках, то воно дуже сухе і тоді карух виходить сухий і не розпадається, – каже господиня Світлана.



Після того, як м'ясо настоїться у спеціях ним начиняють свинячий сечівник. Попередньо його замочують у картоплинні. Господиня Світлана каже: крохмаль добре витягує усі неприємні запахи. Після того карух зав'язують лляною ниткою та несуть до комори.



Виріб підвішують під стріхою, де він сушиться від трьох до п'яти місяців.



"Потрібне приміщення, яке добре провітрюється, щоб карух підсох. Він має покритися пліснявою. Без холодильника цей продукт може зберігатися дев'ять місяців", – говорить Іван Ричук.



Родина Ричуків каже, що сімейний делікатес не боїться ніякого блекауту та є першою стравою, якою пригощають гостей та синів, які приїжджають додому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителька села Погулянка Камінь-Каширського районурозповіла про традиційну поліську страву – карух та поділилася родинним рецептом приготування сиров'яленого м'яса.Світлана Ричук каже, що карух готують з діда-прадіда у кожній поліській хаті. В родині навчили цієї справи і невістку Анастасію, - йдеться у сюжеті Суспільного Для приготування каруха потрібна свіжина. М'ясо свинини потрібно дрібно нарізати ножем.На 10 кілограмів свіжини потрібно 450 грамів солі. Нарізане м'ясо також заправляють домашніми спеціями – часником та коріандром – це робота голови сімейства Івана.Якщо м'ясо зі свині, яку годували на добавках, то воно дуже сухе і тоді карух виходить сухий і не розпадається, – каже господиня Світлана.Після того, як м'ясо настоїться у спеціях ним начиняють свинячий сечівник. Попередньо його замочують у картоплинні. Господиня Світлана каже: крохмаль добре витягує усі неприємні запахи. Після того карух зав'язують лляною ниткою та несуть до комори.Виріб підвішують під стріхою, де він сушиться від трьох до п'яти місяців."Потрібне приміщення, яке добре провітрюється, щоб карух підсох. Він має покритися пліснявою. Без холодильника цей продукт може зберігатися дев'ять місяців", – говорить Іван Ричук.Родина Ричуків каже, що сімейний делікатес не боїться ніякого блекауту та є першою стравою, якою пригощають гостей та синів, які приїжджають додому.

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