У росії заявили, що будуть «звільняти» Білорусь, якщо народ повстане проти Лукашенка

Олександра Лукашенка, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.



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"Ця сусідня держава (Білорусь − ред.) є нашим партнером, союзником і братньою нам державою. Природно, російська федерація має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусі, що ми і будемо робити перед обличчям такої очевидної загрози", - йдеться в повідомленні.



Він також назвав Польщу "ворожою" для Росії державою, яка нібито зараз "буквально заходиться в істериках русофобії".



Пєскову також привиділося, що Польща нібито "фактично відкрито говорить про свій намір втручатися безпосередньо, зокрема, силовими методами у внутрішні справи сусідньої держави".



Нагадаємо, що раніше колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак висловив думку, що існує реальна перспектива збройного повстання в Білорусі та закликав Варшаву готуватись до такого сценарію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втрутиться, якщо в Білорусі почнеться народне збройне повстання з метою повалення режиму самопроголошеного президента Білорусі, заявив прессекретарПро це пише Українська правда з посиланням на російське пропагандистське видання "РИА Новости"."Ця сусідня держава (Білорусь − ред.) є нашим партнером, союзником і братньою нам державою. Природно, російська федерація має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусі, що ми і будемо робити перед обличчям такої очевидної загрози", - йдеться в повідомленні.Він також назвав Польщу "ворожою" для Росії державою, яка нібито зараз "буквально заходиться в істериках русофобії".Пєскову також привиділося, що Польща нібито "фактично відкрито говорить про свій намір втручатися безпосередньо, зокрема, силовими методами у внутрішні справи сусідньої держави".Нагадаємо, що раніше колишній командувач Сухопутних військ Польщі генералвисловив думку, що існує реальна перспектива збройного повстання в Білорусі та закликав Варшаву готуватись до такого сценарію.

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