Двох поліцейських, які зґвалтували жінку в Кагарлику, засудили до 11 років тюрми





Про це



Ці правоохоронці протягом 2020 року систематично катували людей у Кагарлицькому відділенні поліції. Йдеться про ексначальника кримінальної поліції та оперуповноваженого покарання. Також вони катували та незаконно утримували людей.



Зокрема, у травні 2020 року вони застосували тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Вони вдягали на неї протигаз, кайданки та стріляли із табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували. Того ж місяця там били та катували іншого потерпілого — для отримання зізнання.



А у січні 2020 року обвинувачувані завдали двом потерпілим тілесні ушкодження, вивозили їх у багажнику за околиці міста і катували електричним струмом. Так вони робили, щоб отримати визнавальні покази за ймовірне вчинення крадіжок. Після цього їх прикували кайданками до батареї в коридорі, де потерпілі перебували до наступного дня.



Правоохоронці встановили, що керівник відділення знав про існування такої практики, але не намагався це припинити та не повідомив про це до компетентних органів



Обох фігурантів визнали винними за всіма статтями обвинувачення — 127, 146-1 і 152 Кримінального кодексу.



Обвинувачені Сергій Сулима та Микола Кузів отримали по 11 років ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд призначив по 11 років ув'язнення двом колишнім правоохоронцям, які у 2020 році зґвалтували жінку у Кагарлицькому відділенні поліції.Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.Ці правоохоронці протягом 2020 року систематично катували людей у Кагарлицькому відділенні поліції. Йдеться про ексначальника кримінальної поліції та оперуповноваженого покарання. Також вони катували та незаконно утримували людей.Зокрема, у травні 2020 року вони застосували тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Вони вдягали на неї протигаз, кайданки та стріляли із табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтували. Того ж місяця там били та катували іншого потерпілого — для отримання зізнання.А у січні 2020 року обвинувачувані завдали двом потерпілим тілесні ушкодження, вивозили їх у багажнику за околиці міста і катували електричним струмом. Так вони робили, щоб отримати визнавальні покази за ймовірне вчинення крадіжок. Після цього їх прикували кайданками до батареї в коридорі, де потерпілі перебували до наступного дня.Правоохоронці встановили, що керівник відділення знав про існування такої практики, але не намагався це припинити та не повідомив про це до компетентних органівОбох фігурантів визнали винними за всіма статтями обвинувачення — 127, 146-1 і 152 Кримінального кодексу.Обвинуваченітаотримали по 11 років ув’язнення.

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