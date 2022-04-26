На Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО

Іван та Тетяна поєднали свої долі та серця.



Про це



"Двоє чарівних закоханих наречених сказали одне одному таке омріяне і заповітне «так». Кохання - це щире почуття, яке дозволяє долати будь-які перешкоди та біди, робить людей сильнішими та надихає на перемогу. Вітаємо щасливих молодят з державною реєстрацією шлюбу! Бажаємо кохати , вірити, поважати одне одного на довгій життєвій дорозі", - йдеться в повідомленні.



Кохання переможе!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 23 травня 2023 року, військовітапоєднали свої долі та серця.Про це повідомили у Вишнівській громаді."Двоє чарівних закоханих наречених сказали одне одному таке омріяне і заповітне «так». Кохання - це щире почуття, яке дозволяє долати будь-які перешкоди та біди, робить людей сильнішими та надихає на перемогу. Вітаємо щасливих молодят з державною реєстрацією шлюбу! Бажаємо кохати , вірити, поважати одне одного на довгій життєвій дорозі", - йдеться в повідомленні.Кохання переможе!

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