На Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО

На Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО
Вчора, 23 травня 2023 року, військові Іван та Тетяна поєднали свої долі та серця.

Про це повідомили у Вишнівській громаді.

"Двоє чарівних закоханих наречених сказали одне одному таке омріяне і заповітне «так». Кохання - це щире почуття, яке дозволяє долати будь-які перешкоди та біди, робить людей сильнішими та надихає на перемогу. Вітаємо щасливих молодят з державною реєстрацією шлюбу! Бажаємо кохати , вірити, поважати одне одного на довгій життєвій дорозі", - йдеться в повідомленні.
На Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО

Кохання переможе!
На Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО
На Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО
На Волині одружилась закохана пара військових. ФОТО

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Теги: Волинь, військові, одруження
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