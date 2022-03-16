Данілов відреагував на фейк пропагандистів рф про «поранення» Залужного

Олексій Данілов відреагував на дезінформацію російських пропагандистів начебто про "поранення" головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.



Про це Данілов написав у Twitter, повідомляє



"Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки", - йдеться в повідомленні.



Секретар СНБО проілюстрував свій твіт підморгуючим смайликом.



Перед цим російські пропагандисти почали розганяти фейк з посиланням на неназвані джерела, що Залужний дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час начебто ракетного удару на початку травня по командному пункту в районі села Посад-Покровське під Херсоном.



Це вже не перша спроба пропагандистів РФ поширити дезінформацію щодо головнокомандувача. 20 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що росіяни вигадали фейк про

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар СНБОвідреагував на дезінформацію російських пропагандистів начебто про "поранення" головнокомандувача Збройних силПро це Данілов написав у Twitter, повідомляє Українська правда "Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки", - йдеться в повідомленні.Секретар СНБО проілюстрував свій твіт підморгуючим смайликом.Перед цим російські пропагандисти почали розганяти фейк з посиланням на неназвані джерела, що Залужний дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час начебто ракетного удару на початку травня по командному пункту в районі села Посад-Покровське під Херсоном.Це вже не перша спроба пропагандистів РФ поширити дезінформацію щодо головнокомандувача. 20 травня заступниця міністра оборони Українизаявляла, що росіяни вигадали фейк про зникнення Залужного для деморалізації захисників у Бахмуті Донецької області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію