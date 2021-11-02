У волинській громаді взялися виготовляти контейнери для сортування сміття. ФОТО

У волинській громаді взялися виготовляти контейнери для сортування сміття. ФОТО
На базі комунального підприємства "Центр безпеки і життєдіяльності громади" у Ратнівській громаді почали виготовляти контейнери для сортування сміття.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова селищного голови Віталія Бірука.

Контейнери призначені для ПЕТ-пляшок і скла.

Наразі майстри виготовили перших шість контейнерів. Віталій Бірук каже, що таку роботу будуть продовжувати й далі. З його слів, у виробництві контейнерів вбачають економію.
У волинській громаді взялися виготовляти контейнери для сортування сміття. ФОТО

"Раніше ми купували контейнери. Вартість одного орієнтовно – п'ять тисяч гривень, а коли почали виробляти самі, то собівартість виходить приблизно три тисячі гривень", – говорить Віталій Бірук.
У волинській громаді взялися виготовляти контейнери для сортування сміття. ФОТО

Нині в селах Ратнівської громади встановлена понад сотня контейнерів для сортування сміття. Віталій Бірук додав: спрогнозувати скільки їх ще потрібно – важко, хоча б по два на кожну вулицю.

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Теги: Волинь, Україна, економія
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