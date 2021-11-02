У волинській громаді взялися виготовляти контейнери для сортування сміття. ФОТО





Про це повідомляє Віталія Бірука.



Контейнери призначені для ПЕТ-пляшок і скла.



Наразі майстри виготовили перших шість контейнерів. Віталій Бірук каже, що таку роботу будуть продовжувати й далі. З його слів, у виробництві контейнерів вбачають економію.



"Раніше ми купували контейнери. Вартість одного орієнтовно – п'ять тисяч гривень, а коли почали виробляти самі, то собівартість виходить приблизно три тисячі гривень", – говорить Віталій Бірук.



Нині в селах Ратнівської громади встановлена понад сотня контейнерів для сортування сміття. Віталій Бірук додав: спрогнозувати скільки їх ще потрібно – важко, хоча б по два на кожну вулицю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На базі комунального підприємства "Центр безпеки і життєдіяльності громади" у Ратнівській громаді почали виготовляти контейнери для сортування сміття.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на слова селищного головиКонтейнери призначені для ПЕТ-пляшок і скла.Наразі майстри виготовили перших шість контейнерів. Віталій Бірук каже, що таку роботу будуть продовжувати й далі. З його слів, у виробництві контейнерів вбачають економію."Раніше ми купували контейнери. Вартість одного орієнтовно – п'ять тисяч гривень, а коли почали виробляти самі, то собівартість виходить приблизно три тисячі гривень", – говорить Віталій Бірук.Нині в селах Ратнівської громади встановлена понад сотня контейнерів для сортування сміття. Віталій Бірук додав: спрогнозувати скільки їх ще потрібно – важко, хоча б по два на кожну вулицю.

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