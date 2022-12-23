Учні Луцької художньої школи продали роботи на аукціоні в США і купили авто для військових

Учні Луцької художньої школи продали роботи на аукціоні в США і купили авто для військових
Вихованці Луцької художньої школи продали свої творчі роботи на благодійному аукціоні у США, а виручені кошти спрямували на допомогу Збройних сил України.

Про це повідомили на сторінці художньої школи.

Волонтери "The International Bridge Collective" (штат Джорджія, Атланта США) провели благодійний аукціон, на якому були виставлені творчі роботи учнів художньої школи. Кошти в сумі 4485 $ отримані від реалізації картин були передані школі.

"Ми щиро вдячні Лорен Філбек (Lauren Filbeck) очільниці волонтерської організації за допомогу. Як розпорядитися коштами - вирішили діти, роботи яких були на аукціоні. Рішення було одностайне: ДОПОМОГА ЗСУ!" - йдеться у дописі.

На потреби ЗСУ придбали автомобіль для 14 ОМБР імені князя Романа Великого, в якій несуть службу батьки учнів школи.

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Теги: Волинь, Луцьк, аукціон, благодійність
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