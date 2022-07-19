Волинянка стала срібною призеркою чемпіонату України з пляжної боротьби





Про це повідомляє Ковельська міська рада.



Чемпіонат України з пляжної боротьби серед юніорів (2003-2005 рр.) та кадетів (2006-2008 рр.) відбувся в Рівному.



У складі збірної Волині виступали вихованці ДЮСШ №1 ім. Петра Стуса.



Серед кадетів у категорії 50 кг юна спортсменка Дарина Рижко завоювала срібну медаль. Ковельчани Іван Шарахай та Захар Чернишов зайняли четверте та п’яте місце відповідно.



Серед юніорів конкуренція була дуже високою. Каріна Лисиця та Юрій Калінчик посіли п’яту сходинку п’єдесталу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Юна ковельчанка Дарина Рижко вдало виступила на чемпіонаті України з пляжної боротьби та стала срібною призеркою турніру.Про це повідомляє Ковельська міська рада.Чемпіонат України з пляжної боротьби серед юніорів (2003-2005 рр.) та кадетів (2006-2008 рр.) відбувся в Рівному.У складі збірної Волині виступали вихованці ДЮСШ №1 ім. Петра Стуса.Серед кадетів у категорії 50 кг юна спортсменказавоювала срібну медаль. Ковельчанитазайняли четверте та п’яте місце відповідно.Серед юніорів конкуренція була дуже високою.тапосіли п’яту сходинку п’єдесталу.

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