ЗСУ цієї ночі збили всі 36 запущені росіянами безпілотники
Сьогодні, 09:06
Цієї ночі, 25 травня, захисники збили всі запущені росіянами дрони іранського виробництва Shahed-136/131.
Про це повідомили в Повітряних силах.
"Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Імовірно ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави. До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід» та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України! Спільними зусиллями усі 36 «шахедів» знищено!" – йдеться у повідомленні.
Один із безпілотників збили в Чернівецькій області. Три в Миколаївській, один у Одеській. Також однією з цілей знову був Київ.
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Про це повідомили в Повітряних силах.
"Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Імовірно ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави. До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід» та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України! Спільними зусиллями усі 36 «шахедів» знищено!" – йдеться у повідомленні.
Один із безпілотників збили в Чернівецькій області. Три в Миколаївській, один у Одеській. Також однією з цілей знову був Київ.
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