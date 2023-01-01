ЗСУ цієї ночі збили всі 36 запущені росіянами безпілотники

ЗСУ цієї ночі збили всі 36 запущені росіянами безпілотники
Цієї ночі, 25 травня, захисники збили всі запущені росіянами дрони іранського виробництва Shahed-136/131.

Про це повідомили в Повітряних силах.

"Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Імовірно ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави. До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід» та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України! Спільними зусиллями усі 36 «шахедів» знищено!" – йдеться у повідомленні.

Один із безпілотників збили в Чернівецькій області. Три в Миколаївській, один у Одеській. Також однією з цілей знову був Київ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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