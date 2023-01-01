ЗСУ цієї ночі збили всі 36 запущені росіянами безпілотники





Про це



"Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Імовірно ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави. До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід» та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України! Спільними зусиллями усі 36 «шахедів» знищено!" – йдеться у повідомленні.



Один із безпілотників збили в Чернівецькій області. Три в Миколаївській, один у Одеській. Також однією з цілей знову був Київ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі, 25 травня, захисники збили всі запущені росіянами дрони іранського виробництва Shahed-136/131.Про це повідомили в Повітряних силах."Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Імовірно ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави. До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід» та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України! Спільними зусиллями усі 36 «шахедів» знищено!" – йдеться у повідомленні.Один із безпілотників збили в Чернівецькій області. Три в Миколаївській, один у Одеській. Також однією з цілей знову був Київ.

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