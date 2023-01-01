Київ атакували дванадцятий раз за травень: «шахіди» запускали у кілька хвиль

Київ атакували дванадцятий раз за травень: «шахіди» запускали у кілька хвиль
Вночі 25 травня російські війська знову атакували Київ з повітря.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Ворог в черговий раз довів, що Київ залишається однією з найголовніших його цілей в цій війні! Після найдовшої паузи в травні – тривалістю 4 дні, рашисти знову атакували Київ з повітря. Це вже дванадцятий напад на столицю в цьому місяці! Під час тривоги, яка тривала понад 3 години, противник, за попередніми даними, застосував баражуючі боєприпаси «Shahed». Атака була масована. Ворог продовжує використовувати тактику нападу у кілька хвиль, з інтервалами між групами атакуючих дронів», - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.

Нагадаємо, що ЗСУ цієї ночі збили всі 36 запущені росіянами безпілотники.


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Теги: Росія, Україна, війна
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