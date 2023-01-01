Збройні сили ліквідували за добу ще 500 окупантів

Збройні сили ліквідували за добу ще 500 окупантів
Українські захисники за минулу добу знищили ще 500 загарбників та 36 безпілотників.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 205260 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3795 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8) од,

артилерійських систем – 3359 (+20) од,

РСЗВ – 570 (+0) од,

засобів ППО ‒ 327 (+0) од,

літаків – 309 (+0) од,

гелікоптерів – 296 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),

крилатих ракет ‒ 1015 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од,

спеціальної техніки ‒ 444 (+4).

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Теги: Росія, Україна, війна
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