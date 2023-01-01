Збройні сили ліквідували за добу ще 500 окупантів
Сьогодні, 09:40
Українські захисники за минулу добу знищили ще 500 загарбників та 36 безпілотників.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 205260 (+500) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3795 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8) од,
артилерійських систем – 3359 (+20) од,
РСЗВ – 570 (+0) од,
засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
літаків – 309 (+0) од,
гелікоптерів – 296 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),
крилатих ракет ‒ 1015 (+0),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од,
спеціальної техніки ‒ 444 (+4).
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 205260 (+500) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3795 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8) од,
артилерійських систем – 3359 (+20) од,
РСЗВ – 570 (+0) од,
засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
літаків – 309 (+0) од,
гелікоптерів – 296 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),
крилатих ракет ‒ 1015 (+0),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од,
спеціальної техніки ‒ 444 (+4).
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