Збройні сили ліквідували за добу ще 500 окупантів





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 205260 (+500) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3795 (+3) од,



бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8) од,



артилерійських систем – 3359 (+20) од,



РСЗВ – 570 (+0) од,



засобів ППО ‒ 327 (+0) од,



літаків – 309 (+0) од,



гелікоптерів – 296 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),



крилатих ракет ‒ 1015 (+0),



кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од,



спеціальної техніки ‒ 444 (+4).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники за минулу добу знищили ще 500 загарбників та 36 безпілотників.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 205260 (+500) осіб ліквідовано,танків ‒ 3795 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8) од,артилерійських систем – 3359 (+20) од,РСЗВ – 570 (+0) од,засобів ППО ‒ 327 (+0) од,літаків – 309 (+0) од,гелікоптерів – 296 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),крилатих ракет ‒ 1015 (+0),кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од,спеціальної техніки ‒ 444 (+4).

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