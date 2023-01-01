Уламок від міни потрапив під серце: Буданов вперше розповів про важке поранення на фронті

Кирило Буданов отримав тяжке поранення — уламок від міни потрапив йому під серце.



Про це він розповів журналу NV,



Видання зазначає, що через страх і ненависть до Буданова московити вже більше десятка разів організовували замахи на його життя. Наприклад, у 2019 році під його особистий автомобіль російський кілер заклав вибухівку, яка, на щастя, здетонувала передчасно.



Кирило Буданов розповідає про ті події так само виважено, як і про отримані під час спецоперацій на Донбасі поранення. Їх було три. Одне з них важке: після вибуху протипіхотної міни один з уламків потрапив під серце.



«Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 км, а потім упав знесилений, — розповів NV Буданов. — Поранення важке, але у принципі жити можна».



Знаючи про неминучість повномасштабного вторгнення росіян, Кирило Буданов перевіз на Острів <головну будівлю ГУР МО України> свою дружину Маріанну.



Коли 24.02.2022 ворог розпочав напад, начальник воєнної розвідки України, як завжди, поводився вкрай врівноважено.



За словами командира Інтернаціонального легіону Вадима Попика, який у перші години великої війни перебував на Острові, Кирило Буданов тоді усіх заспокоював, намагався діяти чітко й розумно.



«На початку війни я думав: якщо ми витримаємо два тижні, то у росіян нічого не вийде», — зізнався тепер сам Кирило Буданов.



Після того, як Президент України Володимир Зеленський призначив розвідника №1 відповідальним за визволення полонених, Кирило Буданов твердо вирішив їхати на перший під час повномасштабного вторгнення обмін, але через збіг обставин не зміг, і його підмінила дружина.



«Якби росіяни дізналися, що на обмін приїхав керівник воєнної розвідки України чи його дружина, наслідки могли б бути непередбачуваними, — розповів заступник Буданова Дмитро Усов, який керував «обмінною» групою. — Але все пройшло добре, і я видихнув. Потім обміни поставили на потік».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час одного з бойових завдань на фронті начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Україниотримав тяжке поранення — уламок від міни потрапив йому під серце.Про це він розповів журналу NV, повідомляє українська розвідка.Видання зазначає, що через страх і ненависть до Буданова московити вже більше десятка разів організовували замахи на його життя. Наприклад, у 2019 році під його особистий автомобіль російський кілер заклав вибухівку, яка, на щастя, здетонувала передчасно.Кирило Буданов розповідає про ті події так само виважено, як і про отримані під час спецоперацій на Донбасі поранення. Їх було три. Одне з них важке: після вибуху протипіхотної міни один з уламків потрапив під серце.«Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 км, а потім упав знесилений, — розповів NV Буданов. — Поранення важке, але у принципі жити можна».Знаючи про неминучість повномасштабного вторгнення росіян, Кирило Буданов перевіз на Острів <головну будівлю ГУР МО України> свою дружинуКоли 24.02.2022 ворог розпочав напад, начальник воєнної розвідки України, як завжди, поводився вкрай врівноважено.За словами командира Інтернаціонального легіону, який у перші години великої війни перебував на Острові, Кирило Буданов тоді усіх заспокоював, намагався діяти чітко й розумно.«На початку війни я думав: якщо ми витримаємо два тижні, то у росіян нічого не вийде», — зізнався тепер сам Кирило Буданов.Після того, як Президент України Володимир Зеленський призначив розвідника №1 відповідальним за визволення полонених, Кирило Буданов твердо вирішив їхати на перший під час повномасштабного вторгнення обмін, але через збіг обставин не зміг, і його підмінила дружина.«Якби росіяни дізналися, що на обмін приїхав керівник воєнної розвідки України чи його дружина, наслідки могли б бути непередбачуваними, — розповів заступник Буданова, який керував «обмінною» групою. — Але все пройшло добре, і я видихнув. Потім обміни поставили на потік».

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