Уламок від міни потрапив під серце: Буданов вперше розповів про важке поранення на фронті
Сьогодні, 10:15
Під час одного з бойових завдань на фронті начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов отримав тяжке поранення — уламок від міни потрапив йому під серце.
Про це він розповів журналу NV, повідомляє українська розвідка.
Видання зазначає, що через страх і ненависть до Буданова московити вже більше десятка разів організовували замахи на його життя. Наприклад, у 2019 році під його особистий автомобіль російський кілер заклав вибухівку, яка, на щастя, здетонувала передчасно.
Кирило Буданов розповідає про ті події так само виважено, як і про отримані під час спецоперацій на Донбасі поранення. Їх було три. Одне з них важке: після вибуху протипіхотної міни один з уламків потрапив під серце.
«Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 км, а потім упав знесилений, — розповів NV Буданов. — Поранення важке, але у принципі жити можна».
Знаючи про неминучість повномасштабного вторгнення росіян, Кирило Буданов перевіз на Острів <головну будівлю ГУР МО України> свою дружину Маріанну.
Коли 24.02.2022 ворог розпочав напад, начальник воєнної розвідки України, як завжди, поводився вкрай врівноважено.
За словами командира Інтернаціонального легіону Вадима Попика, який у перші години великої війни перебував на Острові, Кирило Буданов тоді усіх заспокоював, намагався діяти чітко й розумно.
«На початку війни я думав: якщо ми витримаємо два тижні, то у росіян нічого не вийде», — зізнався тепер сам Кирило Буданов.
Після того, як Президент України Володимир Зеленський призначив розвідника №1 відповідальним за визволення полонених, Кирило Буданов твердо вирішив їхати на перший під час повномасштабного вторгнення обмін, але через збіг обставин не зміг, і його підмінила дружина.
«Якби росіяни дізналися, що на обмін приїхав керівник воєнної розвідки України чи його дружина, наслідки могли б бути непередбачуваними, — розповів заступник Буданова Дмитро Усов, який керував «обмінною» групою. — Але все пройшло добре, і я видихнув. Потім обміни поставили на потік».
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Про це він розповів журналу NV, повідомляє українська розвідка.
Видання зазначає, що через страх і ненависть до Буданова московити вже більше десятка разів організовували замахи на його життя. Наприклад, у 2019 році під його особистий автомобіль російський кілер заклав вибухівку, яка, на щастя, здетонувала передчасно.
Кирило Буданов розповідає про ті події так само виважено, як і про отримані під час спецоперацій на Донбасі поранення. Їх було три. Одне з них важке: після вибуху протипіхотної міни один з уламків потрапив під серце.
«Його не можна вийняти з тіла, небезпечно. У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 км, а потім упав знесилений, — розповів NV Буданов. — Поранення важке, але у принципі жити можна».
Знаючи про неминучість повномасштабного вторгнення росіян, Кирило Буданов перевіз на Острів <головну будівлю ГУР МО України> свою дружину Маріанну.
Коли 24.02.2022 ворог розпочав напад, начальник воєнної розвідки України, як завжди, поводився вкрай врівноважено.
За словами командира Інтернаціонального легіону Вадима Попика, який у перші години великої війни перебував на Острові, Кирило Буданов тоді усіх заспокоював, намагався діяти чітко й розумно.
«На початку війни я думав: якщо ми витримаємо два тижні, то у росіян нічого не вийде», — зізнався тепер сам Кирило Буданов.
Після того, як Президент України Володимир Зеленський призначив розвідника №1 відповідальним за визволення полонених, Кирило Буданов твердо вирішив їхати на перший під час повномасштабного вторгнення обмін, але через збіг обставин не зміг, і його підмінила дружина.
«Якби росіяни дізналися, що на обмін приїхав керівник воєнної розвідки України чи його дружина, наслідки могли б бути непередбачуваними, — розповів заступник Буданова Дмитро Усов, який керував «обмінною» групою. — Але все пройшло добре, і я видихнув. Потім обміни поставили на потік».
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