Війна забрала життя Героя з Луцького району Анатолія Колошви

Анатолій Колошва, 1976 року народження.



Життя Героя обірвалося 22 травня, -



Житель села Матейки, солдат Анатолій Колошва загинув під час бойового зіткнення, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Перший Лиман Куп'янського району Харківської області.



Усі деталі про зустріч траурного кортежу та церемонію прощання повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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