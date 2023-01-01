Чоловіків, які незаконно виїхали з України, після повернення чекає покарання: готують законопроект

Чоловіків, які незаконно виїхали з України, після повернення чекає покарання: готують законопроект
В Україні готують законопроект щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. Це буде спільна ініціатива парламенту та уряду.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, зараз не передбачено має ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.

"На сьогоднішній день таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон", - сказав він.

Міністр вважає, що це буде спільна ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної ради. "Я думаю, це буде закон", - повідомив Клименко.

За його словами, зараз вивчається міжнародний досвід. "Яким чином поводитись з нашими громадянами, які порушили закон вже один раз. Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон", - додав міністр.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану в Україні, виїзд чоловіків від 18 до 60 років за кордон заборонений.

Але є виключення: поїхати з України можуть деякі категорії громадян. Список тих, кому дозволяють виїзд, досить великий. Серед них чоловіки з інвалідністю, багатодітні батьки, водії, волонтери, моряки, спортсмени, культурні діячі, народні депутати, міністри.

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Теги: Росія, Україна, війна, чоловіки, кордон, закон
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