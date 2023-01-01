Як вибрати лікаря за допомогою Medcard24*





Сервіс з підбору спеціаліста

Платформа Medcard24 дає можливість підібрати спеціаліста за допомогою розділу «Лікарі» та записатися до нього на прийом. Працює зручний та простий пошук, за допомогою якого можна знайти спеціаліста за такими параметрами:



місце розташування (населений пункт, район чи станція метро поруч);

прізвище фахівця;

його спеціалізація;

назва послуги;

форма власності лікувального закладу;

можливість підписання декларації тощо.



Підібравши спеціалістів, які підходять під введені параметри, ви можете додатково дізнатися про їхню освіту, досвід роботи, почитати відгуки пацієнтів у спеціальних картках лікарів. За умови, що фахівець зареєстрований в системі Електронного здоровʼя (для цього є спеціальна позначка), до нього можна записатися на прийом онлайн у зручний для вас час.



Як записатися на прийом до лікаря

Продивившись розклад роботи обраного спеціаліста, користувач платформи Medcard24 може одразу записатися на консультацію. Для цього потрібно вибрати вид прийому: у медичному закладі, виклик додому, онлайн-консультація через засоби відеозв’язку. Це допоможе отримати медичну допомогу у будь-якій ситуації, в якій опинився пацієнт. Детальний опис причини звернення у спеціальному полі допоможе лікарю якісно підготуватися до зустрічі з вами.



Після здійснення запису пацієнту буде видано електронний талон, який за бажанням можна роздрукувати. Інформація про цей та всі інші прийоми, їхні результати, діагнози, рекомендації лікаря та рецепти на препарати буде збережена в електронній карті пацієнта.



Можливість підібрати лікаря та записатися до нього на прийом за допомогою платформи Medcard24 — чудовий шанс зберегти час та сили, швидко досягти результатів терапії та покращити своє здоров'я.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правильний вибір лікаря є важливим аспектом для збереження здоров'я. Хороший спеціаліст, підібраний відповідно до всіх ваших потреб, зможе надати якісну медичну допомогу та підтримку. Знайти такого лікаря допоможе платформа https://medcard24.net/ , яка зібрала інформацію про тисячі фахівців у різних містах України.Платформа Medcard24 дає можливість підібрати спеціаліста за допомогою розділу «Лікарі» та записатися до нього на прийом. Працює зручний та простий пошук, за допомогою якого можна знайти спеціаліста за такими параметрами:Підібравши спеціалістів, які підходять під введені параметри, ви можете додатково дізнатися про їхню освіту, досвід роботи, почитати відгуки пацієнтів у спеціальних картках лікарів. За умови, що фахівець зареєстрований в системі Електронного здоровʼя (для цього є спеціальна позначка), до нього можна записатися на прийом онлайн у зручний для вас час.Продивившись розклад роботи обраного спеціаліста, користувач платформи Medcard24 може одразу записатися на консультацію. Для цього потрібно вибрати вид прийому: у медичному закладі, виклик додому, онлайн-консультація через засоби відеозв’язку. Це допоможе отримати медичну допомогу у будь-якій ситуації, в якій опинився пацієнт. Детальний опис причини звернення у спеціальному полі допоможе лікарю якісно підготуватися до зустрічі з вами.Після здійснення запису пацієнту буде видано електронний талон, який за бажанням можна роздрукувати. Інформація про цей та всі інші прийоми, їхні результати, діагнози, рекомендації лікаря та рецепти на препарати буде збережена в електронній карті пацієнта.Можливість підібрати лікаря та записатися до нього на прийом за допомогою платформи Medcard24 — чудовий шанс зберегти час та сили, швидко досягти результатів терапії та покращити своє здоров'я.

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