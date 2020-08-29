Сухо і без опадів: розповіли, якою буде погода на Волині на початку літа

Сухо і без опадів: розповіли, якою буде погода на Волині на початку літа
Днями на Волині очікують короткочасні дощі та грози, втім початок літа буде сухим.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Валентина Набока.

«26-29 травня очікуємо проходження холодного фронту, тому пройдуть короткочасні дощі, місцями – грози. Варто чекати на зниження температурного режиму. Вдень температура повітря становитиме 14-19° тепла, вночі – 4-9°», – зазначила пані Валентина.

Щоправда, дещо згодом температура стане вищою, бо посилиться антициклон з Атлантики. Тож на початку червня волинянам дощу чекати не варто. У першій декаді місяця опадів не передбачають.

«4 червня знову можливе проходження холодного фронту і, відповідно, зниження температури 5-6 червня. Воно не буде значним. Температура повітря вдень підніметься до 20°, вночі – 7-9°. Згодом сонячний прогрів зумовить підвищення температури до 28°», – додала синоптикиня.

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Теги: погода, Луцьк, літо
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