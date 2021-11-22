Боксери з Волині на турнірі пам'яті загиблих спортсменів та воїнів ЗСУ отримали нагороди

Боксери з Волині на турнірі пам'яті загиблих спортсменів та воїнів ЗСУ отримали нагороди
Міжнародний турнір з боксу "Кубок Едуарда та Олександра Погодіних", присвячений загиблим спортсменам та воїнам ЗСУ, відбувся у Чернівцях. Троє волинських спортсменів отримали нагороди.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Volyn Boxing Federation".

"18-21 травня в столиці Буковини проходив відкритий турнір "Кубок Едуарда і Олександра Погодніних", присвячений пам'яті загиблих спортсменів та воїнам ЗСУ. У змаганнях приймали участь 196 боксерів з 44 команд України", - йдеться в повідомленні.

Збірну Волині представляло троє боксерів, які в підсумку здобули три нагороди:

Дудар Владислав в/к 80 кг,

Карпюк Максим в/к 60 кг,

юніори

Бірук Дмитро в/к 80 кг.
Боксери з Волині на турнірі пам'яті загиблих спортсменів та воїнів ЗСУ отримали нагороди
Боксери з Волині на турнірі пам'яті загиблих спортсменів та воїнів ЗСУ отримали нагороди
Боксери з Волині на турнірі пам'яті загиблих спортсменів та воїнів ЗСУ отримали нагороди
Боксери з Волині на турнірі пам'яті загиблих спортсменів та воїнів ЗСУ отримали нагороди

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Теги: Бокс, волиняни, турнір
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