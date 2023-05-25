Вночі росія атакувала 13 областей України, зокрема над Львівщиною збили 10 безпілотників





Постраждалих нема, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок, пише



У Львівській області вночі під час повітряної тривоги працювала ППО, збито 10 БпЛА "Шахед 136". Влучань та пошкоджень не зафіксовано.



У Чернівецькій на ранок у населеному пункті Дністровського району, ймовірно, внаслідок падіння уламків БпЛА “Шахед 136” виникла пожежа. Пожежу ліквідовано, пошкоджено три житлових будинки. Жертв та постраждалих немає. Інформація щодо наслідків уточнюється.



У Чернігівській за добу росіяни провели два обстріли. Корюківський район зазнав атак із артилерії. В одному із сіл пошкоджено приватний будинок. Без жертв.



У Сумській вночі та зранку ворог здійснив сім обстрілів (19 вибухів): два танкових (17 вибухів), один ВОГами (два вибухи) та чотири зі стрілецької зброї (15 черг) по прикордонній території та населених пунктах. Обстрілів зазнали Новослобідська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння.



Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Новослобідська, Білопільська громади. Хотінська громада: пошкоджено три будинки. Внаслідок обстрілу отримали поранення дві цивільні особи. Їм надано необхідну медичну допомогу. Юнаківська громада: з території росії з ворожого літака здійснено пуск авіаційної ракети. Внаслідок влучання ракети пошкоджено заклад дошкільної освіти. Також росіяни здійснили обстріл з міномету – чотири вибухи.



У Запорізькій за минулу добу ворог завдав 78 артилерійських ударів та двох з ракетних систем залпового вогню по 16 населених пунктах: Гуляйполю, Гуляйпільському, Степногірську, Залізничному, Ольгівському, Плавням, Полтавці та інших прифронтових селах. Зафіксовано 24 повідомлення про руйнування. Знову постраждало житло і майно місцевих жителів. Людей не зачепило.



У Дніпропетровській на ранок агресор знову вдарив по Нікополю. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється. Постраждалих немає. Вчора російська армія також вдарила по Нікополю. Ворог цілився по місту з важкої артилерії. Пізніше атакував район дроном-камікадзе. Влучив по Марганецькій громаді. Пошкоджений приватний будинок. Люди вціліли.



У Луганській противник дещо зменшив активність наземних наступальних дій, втім не припинив обстрілювати наші села та селища. По Діброві завдано авіаційного удару. Невське, Білогорівка та Стельмахівка під ворожим вогнем перебувають вже декілька діб поспіль. Днями у Невському пошкоджено будинок місцевої жительки. За добу противник здійснив 105 обстрілів (498 снарядів).



У Харківській вночі ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по Циркунах Харківського району. Ракета влучила в землю, пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстріляв щонайменше 18 населених пунктів.



На Слобожанському напрямку здійснив мінометні та артилерійські обстріли Уд, Ветеринарного, Липців, Зеленого, Огірцевого, Гатища, Вовчанська, Бударок та Землянки. На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії в районі н.п. Масютівка. Завдав авіаудару в районі н.п. Кислівка. Ворожих артилерійських та мінометних завдав по Строївці, Кам’янці, Красному Першому, Рідкодубу, Дворічній, Западному, Табаївці та Берестовому. В Олександрівці Ізюмського району внаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм постраждав цивільний чоловік 33 років. Госпіталізований з пораненням. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 8,16 га території та знешкодили 139 вибухонебезпечних предметів.



У Донецькій за минулу добу росіяни здійснили 27 обстрілів. Під вогнем були 12 населених пунктів. Росіяни били по Авдіївці, Костянтинівці, Кураховому, Часовому Яру, Великій Новосілці, Нью-Йорку, Північному, Карлівці, Миколаївці, Новоселівці Першій, Соколу, Ступочках. Пошкоджено 14 житлових будинків (з них один багатоквартирний), приміщення церкви, службовий автомобіль, два цивільних автомобіля, ЛЕП, ангар вагонного депо, пʼять локомотивів, складське приміщення. Одна цивільна людина загинула, шестеро поранені.



Протягом нічної повітряної атаки силами протиповітряної оборони збито дрон-камікадзе типу “Shahed-131/136” над Одеською областю. Влучань не зафіксовано.



У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили три ворожих ударних БпЛА “Shahed-131/136”. Вчора ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.



У Херсонській за добу ворог здійснив 83 обстріли (411 снаряд), з них по Херсону – два артилерійських обстріли (чотири снаряди). Окупанти поцілили у райони 26 населених пунктів області. Берислав зазнав ударів із авіації. Зафіксовано влучання в будівлю заводу та гуртожитку освітнього закладу, а також пошкоджено житлові будинки. Через мінометний обстріл Новотягинки сталася пожежа в приватному будинку. Гатила армія РФ і по Іванівці. Внаслідок обстрілів поранення дістала 60-річна жінка, її шпиталізували. Загалом за добу внаслідок ворожих обстрілів чотири людини дістали поранення.



Нагадаємо, цієї ночі росіяни вчинили ще одну масовану повітряну атаку безпілотниками. Вони

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! По Київській області вночі росіяни знову били безпілотниками. Влучання відсутні, але внаслідок падіння уламків виникла пожежа лісової підстілки.Постраждалих нема, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок, пише LB.ua вночі під час повітряної тривоги працювала ППО, збито 10 БпЛА "Шахед 136". Влучань та пошкоджень не зафіксовано.на ранок у населеному пункті Дністровського району, ймовірно, внаслідок падіння уламків БпЛА “Шахед 136” виникла пожежа. Пожежу ліквідовано, пошкоджено три житлових будинки. Жертв та постраждалих немає. Інформація щодо наслідків уточнюється.за добу росіяни провели два обстріли. Корюківський район зазнав атак із артилерії. В одному із сіл пошкоджено приватний будинок. Без жертв.вночі та зранку ворог здійснив сім обстрілів (19 вибухів): два танкових (17 вибухів), один ВОГами (два вибухи) та чотири зі стрілецької зброї (15 черг) по прикордонній території та населених пунктах. Обстрілів зазнали Новослобідська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння.Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Новослобідська, Білопільська громади. Хотінська громада: пошкоджено три будинки. Внаслідок обстрілу отримали поранення дві цивільні особи. Їм надано необхідну медичну допомогу. Юнаківська громада: з території росії з ворожого літака здійснено пуск авіаційної ракети. Внаслідок влучання ракети пошкоджено заклад дошкільної освіти. Також росіяни здійснили обстріл з міномету – чотири вибухи.за минулу добу ворог завдав 78 артилерійських ударів та двох з ракетних систем залпового вогню по 16 населених пунктах: Гуляйполю, Гуляйпільському, Степногірську, Залізничному, Ольгівському, Плавням, Полтавці та інших прифронтових селах. Зафіксовано 24 повідомлення про руйнування. Знову постраждало житло і майно місцевих жителів. Людей не зачепило.на ранок агресор знову вдарив по Нікополю. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється. Постраждалих немає. Вчора російська армія також вдарила по Нікополю. Ворог цілився по місту з важкої артилерії. Пізніше атакував район дроном-камікадзе. Влучив по Марганецькій громаді. Пошкоджений приватний будинок. Люди вціліли.противник дещо зменшив активність наземних наступальних дій, втім не припинив обстрілювати наші села та селища. По Діброві завдано авіаційного удару. Невське, Білогорівка та Стельмахівка під ворожим вогнем перебувають вже декілька діб поспіль. Днями у Невському пошкоджено будинок місцевої жительки. За добу противник здійснив 105 обстрілів (498 снарядів).вночі ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗРК С-300, по Циркунах Харківського району. Ракета влучила в землю, пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстріляв щонайменше 18 населених пунктів.На Слобожанському напрямку здійснив мінометні та артилерійські обстріли Уд, Ветеринарного, Липців, Зеленого, Огірцевого, Гатища, Вовчанська, Бударок та Землянки. На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії в районі н.п. Масютівка. Завдав авіаудару в районі н.п. Кислівка. Ворожих артилерійських та мінометних завдав по Строївці, Кам’янці, Красному Першому, Рідкодубу, Дворічній, Западному, Табаївці та Берестовому. В Олександрівці Ізюмського району внаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм постраждав цивільний чоловік 33 років. Госпіталізований з пораненням. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 8,16 га території та знешкодили 139 вибухонебезпечних предметів.за минулу добу росіяни здійснили 27 обстрілів. Під вогнем були 12 населених пунктів. Росіяни били по Авдіївці, Костянтинівці, Кураховому, Часовому Яру, Великій Новосілці, Нью-Йорку, Північному, Карлівці, Миколаївці, Новоселівці Першій, Соколу, Ступочках. Пошкоджено 14 житлових будинків (з них один багатоквартирний), приміщення церкви, службовий автомобіль, два цивільних автомобіля, ЛЕП, ангар вагонного депо, пʼять локомотивів, складське приміщення. Одна цивільна людина загинула, шестеро поранені.Протягом нічної повітряної атаки силами протиповітряної оборони збито дрон-камікадзе типу “Shahed-131/136” над Одеською областю. Влучань не зафіксовано.вночі сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили три ворожих ударних БпЛА “Shahed-131/136”. Вчора ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.за добу ворог здійснив 83 обстріли (411 снаряд), з них по Херсону – два артилерійських обстріли (чотири снаряди). Окупанти поцілили у райони 26 населених пунктів області. Берислав зазнав ударів із авіації. Зафіксовано влучання в будівлю заводу та гуртожитку освітнього закладу, а також пошкоджено житлові будинки. Через мінометний обстріл Новотягинки сталася пожежа в приватному будинку. Гатила армія РФ і по Іванівці. Внаслідок обстрілів поранення дістала 60-річна жінка, її шпиталізували. Загалом за добу внаслідок ворожих обстрілів чотири людини дістали поранення.Нагадаємо, цієї ночі росіяни вчинили ще одну масовану повітряну атаку безпілотниками. Вони запустили 36 БпЛА . Цілями, за даними Повітряних сил, були військові обʼєкти та обʼєкти критичної інфраструктури у західних областях. ППО збила всі 100% безпілотників.

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