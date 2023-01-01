Водій з Волині отримав 5 років тюрми за п'яну ДТП, в якій загинув 17-річний хлопець

Водій з Волині отримав 5 років тюрми за п'яну ДТП, в якій загинув 17-річний хлопець
Ковельський суд призначив п'ять років тюрми винуватцеві п'яної ДТП, внаслідок якої загинув 17-річний юнак.

Водій, який мав у крові 11-кратне перевищення допустимої норми алкоголю, свою провину визнав, пише ZAXID.NET.

Також у ДТП постраждала 15-річна дівчина, яка стояла поруч з юнаком: їй водій повинен заплатити 100 тис. грн моральної компенсації.

Аварію 37-річний водій Ford вчинив вночі 20 лютого 2021 року в селі Білин, що біля Ковеля. Не впоравшись з керуванням, п'яний чоловік наїхав на двох підлітків, які стояли за межами проїзної частини.

Постраждалий 17-річний хлопець внаслідок наїзду отримав важкі травми голови і загинув на місці. Також у ДТП постраждала 15-річна дівчина, яка стояла поруч із хлопцем, її госпіталізували у відділення травматології.

Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, на засіданні водій визнав провину і зізнався, що того дня після обіду пив пиво та декілька чарок горілки. Огляд на стан сп'яніння показав, що в його крові було 2,2 проміле алкоголю: це в 11 разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.

Це й стало обтяжуючою обставиною. Водночас суддя Сергій Панасюк знайшов і пом'якшуючі обставини: те, що чоловік щиро розкаявся, заплатив потерпілим гроші, раніше судимостей не мав.

Відтак водія визнали винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) і призначили йому п'ять років тюрми. Крім того, йому на три роки заборонили сідати за кермо. Додамо, що максимально чоловікові загрожувало вісім років тюрми. Також він повинен заплатити постраждалій у ДТП дівчині 100 тис. грн моральної компенсації.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.


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Теги: Волинь, ДТП, 17-річний хлопець
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