Попри важку контузію мусив вести бій: у Луцьку повернули до нормального життя десантника

Андрія Тищенка, який отримав контузію.



Про це йдеться у сюжеті



Андрій Тищенко – офіцер 71-ої окремої єгерської десантно-штурмової бригади. Військовослужбовець під час бою у «шахматному лісі» під Новобахмутівкою отримав поранення. По окопах десантників працював танк, який рівняв із землею наші позиції. Контузія припала на ліву сторону – Андрію вибило повністю барабанну перетинку, практично одразу відмовила ліва рука, на око теж майже нічого не бачив.



За словами Андрія, у тому бою його підрозрід поніс великі утрати. Але він не міг залишити побратимів, тим паче на позиціях він єдиний залишився офіцер, тому, попри важку контузію, мусив далі вести бій і тримати з хлопцями стрій.



Евакуювали бійця лише наприкінця дня. Разом зі ще одним бійцем, коли припинився обстріл, вони вийшли за деклька кілометрів на точку евакуації. Загалом, від поранення до отримання належної медичної допомоги у медзакладі пройшло три дні.



Зрештою після лікарень у Дніпрі та Кам’янському дружина Андрія знайшла контакт Медичного центру реабілітації учасників бойових дій, що діє в Луцьку.



Тут, як каже десантник, потрапив у руки справжніх чарівників, адже вони допомогли йому відновити багато функцій.



Далі - у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку повернули до нормального життя бійця, який отримав контузію.Про це йдеться у сюжеті Insider media. Андрій Тищенко – офіцер 71-ої окремої єгерської десантно-штурмової бригади. Військовослужбовець під час бою у «шахматному лісі» під Новобахмутівкою отримав поранення. По окопах десантників працював танк, який рівняв із землею наші позиції. Контузія припала на ліву сторону – Андрію вибило повністю барабанну перетинку, практично одразу відмовила ліва рука, на око теж майже нічого не бачив.За словами Андрія, у тому бою його підрозрід поніс великі утрати. Але він не міг залишити побратимів, тим паче на позиціях він єдиний залишився офіцер, тому, попри важку контузію, мусив далі вести бій і тримати з хлопцями стрій.Евакуювали бійця лише наприкінця дня. Разом зі ще одним бійцем, коли припинився обстріл, вони вийшли за деклька кілометрів на точку евакуації. Загалом, від поранення до отримання належної медичної допомоги у медзакладі пройшло три дні.Зрештою після лікарень у Дніпрі та Кам’янському дружина Андрія знайшла контакт Медичного центру реабілітації учасників бойових дій, що діє в Луцьку.Тут, як каже десантник, потрапив у руки справжніх чарівників, адже вони допомогли йому відновити багато функцій.Далі - у відео.

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